Christophe Bouton, L’Accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène

Eclai­rant et limpide

De nom­breux pen­seurs consi­dèrent que, depuis le XVIIIe siècle, les socié­tés occi­den­tales ont vu s’accélérer le pro­grès tech­no­lo­gique autant que les chan­ge­ments his­to­riques. L’auteur de cet ouvrage s’appuie sur un large cor­pus (allant de Hegel à Pierre Nora, en pas­sant par Hart­mut Rosa et Rein­hart Kosel­leck) pour faire une étude cri­tique de cette théorie.

Sa réflexion a de quoi inté­res­ser même les lec­teurs qui ne sont pas atti­rés par la phi­lo­so­phie, car son sujet sur­plombe des phé­no­mènes qui nous concernent de façon très concrète, y com­pris le réchauf­fe­ment cli­ma­tique. De plus, Chris­tophe Bou­ton s’exprime de façon lim­pide, ce qui n’est pas donné à tous ses confrères.

L’auteur s’oppose à la vision d’ensemble selon laquelle l’accélération rompt nos liens avec le passé, nous empêche de nous pro­je­ter dans l’avenir, et nous réduit à vivre dans un pré­sent per­pé­tuel. S’il admet qu’il y a là une part de vérité, il trouve plus appro­prié le concept de poly­chro­nie, c’est-à-dire de coexis­tence de diverses tem­po­ra­li­tés qui n’ont pas le même rythme ni la même échelle. Ainsi, notre époque « pré­sen­tiste » n’a pas perdu le souci du passé : elle tire tou­jours des leçons de l’histoire, et elle est atta­chée au « devoir de mémoire ».

Et si les uto­pies ont été dis­qua­li­fiées après la chute du Mur de Ber­lin, elles n’ont pas dis­paru pour autant, ayant plu­tôt évo­lué, et de façon appré­ciable : les pen­seurs uto­pistes du XXIe siècle refusent la vio­lence, pré­fé­rant la voie démo­cra­tique pour pro­mou­voir leurs idées et accom­plir leurs projets.

Quant à l’Anthropocène – la période où nous sommes, défi­nie par le fait que l’homme agit sur les pro­ces­sus de la nature -, l’auteur observe que les pré­oc­cu­pa­tions éco­lo­gistes sont en conflit avec le « pré­sen­tisme » : le souci de trans­mettre une pla­nète habi­table aux géné­ra­tions à venir montre que nous ne sommes pas tous obnu­bi­lés par notre seul len­de­main.

Le livre de Chris­tophe Bou­ton offre une vision d’ensemble des théo­ries concer­nant l’accélération, s’appuyant sur cer­taines et réfu­tant d’autres, avec un degré de dis­cer­ne­ment qui le rend éclai­rant et fort utile pour nour­rir la réflexion per­son­nelle du lec­teur sur les pro­blèmes dont il traite.

agathe de lastyns

Chris­tophe Bou­ton,L’Accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène, Seuil, mai 2022, 380 p. – 24,00 €.