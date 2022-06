Christine Valcke, Où revenir ? (exposition)

A l’épreuve du retrait

C’est dans un lieu excep­tion­nel, bou­le­ver­sant, habité par la beauté et le silence, d’où émane un sen­ti­ment d’une paix hors du temps qui sai­sit que Chris­tine Valcke “ins­crit” un par­cours, un (éter­nel ?) retour même si l’artiste va tout autant de l’avant.

La cinéaste Anne-Laure de Franssu accom­pagne d’une superbe vidéo ce tra­jet ponc­tué aussi par les bro­de­ries de Clau­dia Come­lade et un poème de Martine-Gabrielle Konorski qui a trouvé (sans le savoir) le titre de l’exposition.

Dans un tel mon­tage de lignes et de volumes, entre pré­sence et absence, les temps se croisent, s’entremêlent se modi­fient là où la per­cep­tion même du lieu ren­voie à un ailleurs hors d’atteinte, presque mys­tique.

Ce lieu est à la fron­tière avec l’Espagne for­te­ment mar­quée par les tra­gé­dies de l’histoire, une fron­tière qui ren­voie à tous les exils — géo­gra­phiques et intérieurs.

Chris­tine Valcke y trace ses propres des che­mins vers des lieux autant hors d’atteinte qu’intérieurs.

Il ne s’agit donc pas de repré­sen­ter le monde dans “le loin­tain voilé” mais ce qui se trame par le retrait (là où l’abstraction prend un nou­veau sens), entre absence et présence.

Adeptes des ques­tions plus que des réponses et des riens plus que du tout, la créa­trice déborde les temps en des dérives pic­tu­rales et poé­tiques. Elle reste une rêveuse agis­sante : cette musique super­be­ment mini­ma­liste donc essen­tia­liste ne peut tom­ber dans les oreilles d’un sourd.

Dans son regard oui. Ce der­nier y décou­vrira tou­jours des har­mo­nies insoup­çon­nées, insoup­çon­nables si Chris­tine Valcke ne s’en était pas occupée.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Valcke, Où reve­nir ?, Prieuré de Ser­ra­bona 66130 BOULE D’AMONT, du 1er juillet au 2 octobre 2022.