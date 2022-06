Jean-Christophe Portes, Le Mystère du masque sacré

Un pur moment de lecture-plaisir

Si Jean-Christophe Portes séduit ses lec­teurs avec Vic­tor Dau­te­rive, son enquê­teur sous la Révo­lu­tion (City édi­tions), par sa vision réa­liste des évé­ne­ments et ses intrigues attrac­tives, il excelle dans le roman d’aventures.

Après Minuit dans le jar­din du manoir (Édi­tions du Masque – 2020), il pour­suit en pro­po­sant le pré­sent roman et en réac­ti­vant les prin­ci­paux personnages.

Marcel Chi­gnard, un ancien sous-préfet ami de Denis Flo­rin, a hérité de son frère jumeau une belle col­lec­tion d’œuvres afri­caines dont un masque punu, un fétiche très puis­sant. Vou­lant les vendre, il a attiré l’attention. Il reçoit des appels mena­çants jusqu’au moment où deux hommes cagou­lés le droguent pour lui faire révé­ler la cachette du masque, le lais­sant dans un état cata­lep­tique.

C’est la lieu­te­nante Estelle Mül­ler, nou­vel­le­ment nom­mée à la tête de la bri­gade de gen­dar­me­rie de Vil­le­quier qui doit démê­ler cette situa­tion. Très vite, elle découvre des élé­ments trou­blants qui la conduisent vers Denis Flo­rin. Connais­sant les évé­ne­ments aux­quels il a été mêlé l’an der­nier, elle en fait son cou­pable idéal.

Nad­get Bakh­taoui est deve­nue influen­ceuse après avoir perdu son poste de jour­na­liste d’investigation suite à ses actions conduites l’an der­nier. Elle doit par­tir pour une pro­mo­tion de marques à Bali. Elle est bou­le­ver­sée par un court poème, sorte de haïku japo­nais dont elle connaît l’auteur. Puis, c’est un jeune afri­cain qui est décou­vert dans un che­min creux, en cata­lep­sie, près du manoir de Cau­de­bec.

Pour com­prendre ce que vou­lait Chi­gnard qui lui avait télé­phoné à maintes reprises sans qu’il réponde, Denis s’introduit de nuit chez son ami. Voyant les docu­ments rela­tifs à l’héritage, il se remé­more l’étrange appel d’un indi­vidu à l’accent étran­ger. Un bruit l’alerte. C’est Mül­ler qui est aussi dans les parages. Avant de fuir, il s’empare d’un vieux car­net de notes. La lec­ture de celui-ci le plonge dans un conflit eth­nique qui per­dure depuis des siècles.

Mais, pour gar­der sa liberté il doit fuir alors que sa grand-mère, avec l’appui du plus haut niveau de l’État, réac­tive le groupe du Manoir pour une mis­sion à hauts risques en Afrique…

C’est un grand plai­sir de retrou­ver les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes du groupe du Manoir, cette offi­cine secrète créée par de Gaulle au temps de l’OAS. Jean-Christophe Portes offre un roman d’aventures débri­dées où se suc­cèdent à un rythme très sou­tenu des actions, des évé­ne­ments qui mettent en dif­fi­culté les héros, les mettent en péril ainsi que leurs adver­saires.

On retrouve le dyna­misme des aven­tures d’un Arsène Lupin où le héros doit faire face tant aux forces offi­cielles et légales qu’à des indi­vi­dus aux pro­fils plus cri­mi­nels. Les péri­pé­ties, les retour­ne­ments de situa­tions vire­voltent, se mul­ti­plient en une ronde étour­dis­sante. Les héros, tour à tour pri­son­niers, déli­vrés, fuyards, se débat­tant dans des situa­tions cri­tiques, font mer­veille. Les traits d’humour ne manquent pas et des élé­ments sen­ti­men­taux ne sont pas absents.

Outre la Nor­man­die, le roman­cier prend l’Afrique pour décor, plus par­ti­cu­liè­re­ment la Répu­blique du Congo et Braz­za­ville. Il recrute Pierre Savor­gnan de Brazza pour quelques élé­ments de son intrigue. La com­mis­sion d’enquête menée par l’explorateur a réel­le­ment existé. Elle a mis en lumière des exac­tions liées à la colo­ni­sa­tion. Le rap­port rédigé entre 1905 et 1907 n’a été rendu public qu’en 2014.

Ce roman a été cou­ronné par le Prix du Masque de l’année fran­çais, une dis­tinc­tion tout à fait méritée.

On ne peut que sou­hai­ter retrou­ver ces per­son­nages dans de nou­velles et si pas­sion­nantes aven­tures. Alors…

serge per­raud

Jean-Christophe Portes, Le Mys­tère du masque sacré, Édi­tions du Masque, mai 2022, 336 p. – 8,50 €.