Nathalie Koble, Extérieur chambres

Mon­sieur oiseau

Natha­lie Koble per­met de faire tra­ver­ser une suc­ces­sion d’espaces de divers époques et sou­ve­nirs là où chaque “chambre” dans son exté­rio­rité ouvre sur l’intime qui, à la place d’une révé­la­tion, pro­duit des chan­ge­ments de pers­pec­tives.

Le tout sous le sceau de Marie de France qui accom­pagne l’oeuvre de Natha­lie Koble depuis long­temps : “L’umbre d’un grant oisel choisi/Par mi une estreinte fenestre :/Ele ne seit que ceo pout estre —/En la chambre volant entra”.

Existe donc un ensemble de lieux où se rejoignent un oiseau dans la chambre et l’infini dans le fini.

Tout joue entre appa­ri­tion et dis­pa­ri­tion, nais­sance et mort dans le dépla­ce­ment que pro­voque un tel livre jusqu’à ce que les chambres regrou­pées par trio arrivent à trente trois.

Dans une écri­ture proche du monde médié­val dont Natha­lie Koble est spé­cia­liste, le cinéma est tou­te­fois pré­sent à tra­vers entre autres La mort aux trousses d’Hitchcock. Ce film devient emblé­ma­tique pour signa­ler une marche obli­gée en détours et bifur­ca­tions.

Et si les inti­tu­lés des sec­tions du livre rap­pellent des lieux exté­rieurs, c’est bien de l’intérieur dont il s’agit ici. Il est peu­plé de choses et de sil­houettes d’écrivains, d’artistes et de phi­lo­sophes dont la liste alpha­bé­tique appa­raît dans un Post-scriptum ( il va de Charles Bau­de­laire à Vir­gi­nia Woolf.)

Surgissent voix, dia­logues en tableaux, scènes et aven­tures dans le ” sen­ti­ment d’une coïn­ci­dence à venir” en un dépla­ce­ment de textes et d’images qui se répondent pour ten­ter de relire, revoir, relier tel cet “oiseau de dedans” qui vole de texte en texte, de chambre en chambre avant de rejoindre les épaules de Charles d’Orléans, Chris­tine de Pizan, Lucrèce, Mar­gue­rite de Navarre, Marie de France, Pétrarque, Sap­pho et bien d’autres trans­met­teurs d’émotions et d’expériences.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Koble, Exté­rieur chambres, Edi­tions Nous, Paris, mai 2022, 124 p. — 16,00 €.