Francesco Zizola, Mare Omnis (exposition)

Traque et métaphore

La ving­taine de pho­to­gra­phies grand for­mat de Fran­cesco Zizola crée un habile contre­point aux fresques du XVIIème siècle du palais For­nese.

Les prises sont consti­tuées de taches brillantes et des lignes sur fond noir.

S’y dis­tinguent plus ou moins ouver­te­ment des outils de pêche au thon pho­to­gra­phiés avec un drone.

Et ce tra­vail est bien dif­fé­rent de l’habituel ico­no­gra­phie d’un créa­teur qui, géné­ra­le­ment, est un repor­ter pho­to­graphe des conflits du monde.

Ici, le pro­pos semble chan­ger car moins docu­men­ta­riste. Mais les formes rete­nues témoignent d’un rite et d’un patri­moine d’une pêche tra­di­tion­nelle. Les engins ins­tal­lés par les “ton­na­rotti” sont fait pour attra­per le thon près des côtes de Sar­daigne.

Les pho­tos montrent des géo­mé­tries fluides brouillées par les cou­rants, les vagues, le drone lui-même. Rien ne per­met une immo­bi­lité à chaque cli­ché. Cha­cun devient subjectiviste.

Zizola éva­cue ici toute pré­sence humaine tout comme l’agitation des thons pris dans les nasses. Ne reste qu’une sorte de silence dans cette lutte entre l’homme et la nature là où le noir et blanc la méta­mor­phose plus qu’elle ne la régule. Et ce, en de telles séquences plus ou moins contrô­lées et pour faire déri­ver tous sens.

Demeurent un mys­tère et un insai­sis­sable qui passe, ici, par cette puis­sance ima­geante et nar­ra­tive (mais de manière méta­pho­rique) de l’imaginaire capable de tra­duire la connais­sance d’un réel complexe.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Zizola, Mare Omnis, Gal­le­ria del Cem­balo, Palazzo Bor­ghese, Rome, du 27 avril au 30 juin 2022.