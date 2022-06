Semaine des Cultures Aborigenes et Insulaires du Detroit de Torres à Paris / NAIDOC Week à Paris du 3 au 10 juillet

Chaque année, lors de la pre­mière semaine de juillet, l’Australie rend hom­mage à l’histoire, à la culture et aux réa­li­sa­tions des peuples aus­tra­liens abo­ri­gènes et insu­laires du détroit de Torres. Cette semaine de célé­bra­tions et de recon­nais­sance, connue sous le nom de NAIDOC Week, s’invite cette année à Paris.

L’ambassade d’Australie et ses par­te­naires pro­posent une large pro­gram­ma­tion d’activités gra­tuites acces­sibles sur ins­crip­tion uni­que­ment (visites gui­dées d’expositions en petit comité, ate­liers culi­naires, confé­rences, jour­née dédiée aux enfants…) pour faire décou­vrir au grand public l’histoire des Pre­mières Nations aus­tra­liennes et célé­brer toute la richesse des cultures abo­ri­gènes et insu­laires. Cette semaine s’inscrit dans le cadre du pro­gramme Aus­tra­lia now, qui célèbre la diver­sité, la créa­ti­vité et l’innovation aus­tra­liennes en France jusqu’à l’automne 2022. Plus de cent évé­ne­ments à Paris et en région mettent en valeur les mul­tiples facettes de l’Australie, des arts à la gas­tro­no­mie, en pas­sant par le cinéma, la danse, le sport et l’art de vivre.

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 JUILLET

Ouver­ture de l’exposition Mir­di­ding­kin­ga­thi Juwarnda Sally Gabori, l’une des plus grandes artistes contem­po­raines aus­tra­liennes de ces deux der­nières décen­nies, à la Fon­da­tion Car­tier pour l’art contem­po­rain. C’est la pre­mière grande expo­si­tion consa­crée à l’artiste abo­ri­gène hors de l’Australie. Visite gui­dée pri­vée avec Juliette Lecorne, com­mis­saire de l’exposition, le lundi 4 juillet à 12h30. Ver­nis­sage presse le ven­dredi 1er juillet à 10h.

MARDI 5 JUILLET

Toute la jour­née : Ate­lier culi­naire à l’ambassade d’Australie avec Kath Wit­breuk, cheffe de l’Ambassadrice, sous la super­vi­sion d’un chef abo­ri­gène, autour des ingré­dients du bush.

12h : Visite pri­vée de l’exposition Des­tin, l’Art de Des­tiny Dea­con à l’ambassade d’Australie, gui­dée depuis Mel­bourne par le com­mis­saire Myles Russell-Cook.

19h : Nuit Sally Gabori à la Fon­da­tion Car­tier pour une conver­sa­tion en pré­sence de la famille de l’artiste, de l’anthropologue Nicho­las Evans, du conser­va­teur Bruce John­son McLean, et de la spé­cia­liste Judith Ryan.

MERCREDI 6 JUILLET

9h30 : Visite exclu­sive de la col­lec­tion aus­tra­lienne du Musée du quai Branly – Jacques Chi­rac, avec Sté­pha­nie Leclerc Caf­fa­rel, conser­va­trice de la col­lec­tion.

13h : Visite pri­vée de l’exposition Récla­mer la terre au Palais de Tokyo avec la com­mis­saire Daria de Beau­vais.

19h : Pro­jec­tion du film « High Ground », réa­lisé par Ste­phen John­son, dans l’auditorium de l’ambassade (en par­te­na­riat avec le Cinéma des Antipodes).

JEUDI 7 JUILLET

8h30 : Table-ronde sur le com­merce éthique d’art abo­ri­gène avec Ste­pha­nie Par­kin, Pré­si­dente de l’Indigenous Art Code et Solenne Ducos-Lamotte, Direc­trice de la gale­rie IDAIA.

18h30 : Pro­jec­tion du docu­men­taire « Etched in Bone » dans l’auditorium de l’ambassade d’Australie en pré­sence de la réa­li­sa­trice et pro­duc­trice Béa­trice Bijon.

VENDREDI 8 JUILLET

9h30 à 16h30 : Jour­née dédiée aux enfants à l’ambassade d’Australie avec des acti­vi­tés autour des 6 sai­sons (ate­liers des­sin, pein­ture et arti­sa­nat, cui­sine, lec­ture et musique).

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET

Ani­ma­tion des réseaux sociaux de l’ambassade d’Australie autour de la NAIDOC Week