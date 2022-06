Collectif BD Splotch, 69

Tran­sports amoureux

SPLOTCH est une asso­cia­tion de Renens composée d’une quin­zaine d’auteur-e-s de bande dessinée de Suisse romande. Ses publi­ca­tions ont pris diverses formes de maga­zines et de tem­po­ra­lité de publi­ca­tion.

Pour cet album, le col­lec­tif brave les inter­dits. Les auteurs se sont tout per­mis ques­tion sexua­lité en explo­rant tous les aspects du sujet — poé­tique, humo­ris­tique, caus­tique, tou­chant, philosophique.

Dans ce nou­vel album et cette expo­si­tion, le sexe est envi­sagé comme vital pour peu qu’il soit pra­ti­qué dans le consen­te­ment et le par­tage — que ce soit dans le réel ou dans les champs infi­nis du fan­tasme, loin des cen­sures et cli­chés.

S’y découvrent entre autres — mais pas seule­ment — ce qui arrive lorsque se dévoile une double pleine lune ou com­ment font les chiffres pour s’emboîter dans ce qui les dépassent et nous construits dans le gou­ver­ne­ment de soi et des autres.

Carin, Codak, Dylan, GESF, Gilda, Julien Cache­maille, Limo­nello, Melisa Ozkul, Mila, NESEZY, Nico, Pal Degome, Pierre-Henri Pari­sod, Rafael Cunha Da Silva, Slhoki Thom deviennent les pro­phètes de ce qui sourd dans les êtres, leurs ses ombres, leurs entrailles mais aussi leurs lumières.

Toutes ces ten­ta­tives semblent des diva­ga­tions mais elles res­tent pour­tant au plus près de l’être dont de tels créateurs.rices creusent les sur­faces pour bas­cu­ler vers les plai­sirs les plus voluptueux.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif BD Splotch, 69, expo­si­tion et album, Gale­rie HumuS, Rue des Ter­reaux 18bis CH-1003 Lau­sanne SUISSE, juillet 2022.