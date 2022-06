Un été créatif aux Arts Décoratifs

Le musée des Arts déco­ra­tifs, le musée Nis­sim de Camondo, les Ate­liers du Car­rou­sel et l’école Camondo offrent aux visi­teurs une pro­gram­ma­tion esti­vale ani­mée, ponc­tuée d’expositions, d’ateliers, stages et confé­rences mais éga­le­ment de lec­tures… à dévo­rer tout l’été ! L’emplacement pri­vi­lé­gié, en par­ti­cu­lier du musée des Arts déco­ra­tifs, en fait un lieu cultu­rel incon­tour­nable de cet été 2022. L’exposition « Sho­cking ! Les mondes sur­réa­listes d’Elsa Schia­pa­relli » est le temps fort de la sai­son esti­vale. Du 6 juillet 2022 au 22 jan­vier 2023, le musée des Arts déco­ra­tifs met à l’honneur l’œuvre auda­cieuse et ins­pi­rante d’Elsa Schia­pa­relli, créa­trice ita­lienne, dont l’inspiration s’est nour­rie d’une rela­tion pri­vi­lé­giée avec les artistes du milieu de l’avant-garde pari­sienne des années 1920 et 1930. Le musée donne éga­le­ment rendez-vous aux ama­teurs de design pour célé­brer les 10 ans du Cercle Design 20/21 à tra­vers un nou­vel accro­chage des oeuvres acquises grâce à la géné­ro­sité des membres du Cercle, dévoilé à par­tir du 23 juin. Le musée célèbre, cette année encore, le Prin­temps Asia­tique, en dévoi­lant 80 nou­velles pièces chi­noises et japo­naises. Il convie donc ama­teurs et col­lec­tion­neurs à explo­rer les col­lec­tions asia­tiques dans un par­cours qui ras­semble désor­mais plus de 300 œuvres du XIVe au XXIe siècle. Enfin, de juillet à août, le musée invite pas­sion­nés et curieux à explo­rer l’histoire des arts déco­ra­tifs du Moyen Âge à nos jours à tra­vers les riches col­lec­tions de céra­mique, d’orfèvrerie, du verre, du gra­phisme et de la publi­cité, de la mode, de mobi­lier et objets d’art. La Gale­rie des bijoux, l’une des col­lec­tions les plus impor­tantes au monde, offre une immer­sion dans l’univers étin­ce­lant de la joaille­rie ancienne et contem­po­raine. Le visi­teur peut admi­rer les mul­tiples expres­sions de l’Art nou­veau et les figures incon­tes­tables du mou­ve­ment telles qu’Hector Gui­mard, Émile Gallé et Louis Majo­relle, dans un par­cours réamé­nagé récemment. Musée des Arts Décoratifs Musée Nis­sim de Camondo École Camondo Ate­liers du Carrousel 107 rue de Rivoli 75001 Paris