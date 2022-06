Thierry Lefort, California (exposition)

Hôtel Cali­for­nia

Yoyo Maeght pré­sente les encres réa­li­sées à Los Angeles l’hiver der­nier par Thierry Lefort accom­pa­gnées de pein­tures où les pal­miers et la jungle urbaine répondent aux buil­dings et aux poteaux élec­triques d’Hollywood, de San Fran­cisco et de la Cali­for­nie côtière.

Le tout dans ce qui tient d’une célé­bra­tion particulière.

Comme Cézanne, il revient inlas­sa­ble­ment sur le motif. Il des­cend dans la ville pour y pui­ser la matière de ses oeuvres sans pour autant se limi­ter à un aspect “peintre de rue”.

Si bien que les lieux les plus ano­dins sont char­gés d’ombre et de lumière. De plus, l’absence de figu­ra­tion humaine crée une vision inso­lite à des rues désertes.

L’artiste sort de tout effet nar­ra­tif et ce, pour ravau­der le réel dans une étrange gnose.

jean-paul gavard-perret

Thierry Lefort, Cali­for­nia, Châ­teau de Sannes, 1580, Route Dépar­te­men­tale 37 84240 Sannes, juin 2022.