Bruno Decharme & Maurice Renoma, Matières / Brut (exposition)

Dons des miracles

Fasci­nés tous deux par l’art brut, Bruno Decharme et Mau­rice Renoma dans une sorte d’acte de mécé­nat artis­tique pro­posent un choix d’œuvres excep­tion­nelles d’autodidactes, de mar­gi­naux, d’âmes en errance.

Bref, de celles et ceux que Jean Dubuf­fet nom­mait “l’homme du com­mun à l’ouvrage” et qui n’avaient ou n’ont que leur créa­tion en guise de survie.

Seront expo­sés entre autres Aloïse Cor­baz, Henry Dar­ger, Janko Dom­sic, Madge Gill, Miguel Her­nan­dez, Augus­tin Lesage, Judith Scott, Harald Stof­fers, Adolf Wöl­fli.

Une atten­tion par­ti­cu­lière sera réser­vée à Achille Riz­zoli, avec Mother in Meta­mor­pho­sis Ido­li­zed (encre sur papier), mon­trée au public pour la pre­mière fois.

Mais il y aura aussi bien d’autres artistes. Et pour dia­lo­guer avec eux, Mau­rice Renoma pré­sen­tera ses Pho­tos ratées : cli­chés spon­ta­nés et inti­mistes, “acci­dents” de ses propres pul­sions.

“L’Appart”, pour cette expo­si­tion, s’associe à Out­si­der Art Fair Paris. Et son direc­teur de nous plon­ger en de tels tré­sors mécon­nus là où par­fois la vie chante à gros san­glots mais où rien n’est perdu tant que de tels dons des miracles perdurent.

jean-paul gavard-perret

Bruno Decharme & Mau­rice Renoma, Matières / Brut, L’Appart Renoma — 129 bis rue de la Pompe, 75116 Paris, du 15 sep­tembre au 4 novembre 2022.