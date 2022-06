Eloge de la poésie

Favre mani­feste un goût immo­déré et une intel­li­gence au sujet de la poé­sie. Sa défense et illus­tra­tion n’a rien de sta­tique.

Autant par sa façon de le mon­ter en exergue que par sa pro­po­si­tion de textes le plus sou­vent inédits — ce qui fait une des richesses du livre.

L’essayiste prouve que, pour péné­trer dans la mai­son de l’être et du monde, il faut entrer “dans une autre demeure”. Celle — par­fois relé­guée au second plan — que la poé­sie pro­pose à tra­vers des auteurs essen­tiels de la fin du siècle der­nier et des deux décen­nies du nou­veau.

Favre retient ceux qu’il a choi­sis pour leurs écri­tures par­ti­cu­lières et leurs renou­vel­le­ments de la langue.

Nul besoin de citer tous ceux qui appa­raissent ici : les grands y sont. Tous ont donné un sens par­ti­cu­lier à ce mot valise : poé­sie.

Le livre crée à la fois un espace d’interprétation, une expé­ri­men­ta­tion et un ate­lier dis­sé­miné venant secouer la force d’inertie du genre par son débordement.

Pour le lec­teur, un espace de for­ma­tion s’ouvre devant chaque ten­ta­tive qui s’écarte d’une for­mule dic­tée par un pro­gramme répé­ti­tif.

Favre prouve ainsi que les ques­tions de poé­tique sont lourdes, parce qu’elles engagent, plus que d’autres, la tota­lité du lan­gage, la tota­lité du rap­port de la langue à la tribu (Mal­larmé), qui va l’entendre ou réen­tendre et par­fois la découvrir.

jean-paul gavard-perret

Jean-Luc Favre, Dans une autre demeure, Edi­tions 5 sens, Genève, 2022, 488 p. — 27 CHF / 23,00 €.