Carlo di Giacomo, Polarcheos (exposition)

Photo­gra­phie et archi­tec­ture : Rome ville ouverte

Carlo di Gia­como crée des visua­li­sa­tions qui entre­tiennent un rap­port avec l’architecture et d’une cer­taine manière “contre” l’image. Il est connu pour ses pho­tos qui explorent la nature la plus intime des choses, avec un point de vue unique.

Pour prendre des pho­tos, il uti­lise des équi­pe­ments numé­riques tels que des appa­reils photo ana­lo­giques et Pola­roid, comme Spec­tra qui a donné vie à Polar­cheos (mixage des mots Pola­roid et Archéo­lo­gie). S’y réin­ter­prète l’urbain romain de manière per­son­nelle avec la tech­nique du flou.

Regar­dant cer­tains bâti­ments moder­nistes de dif­fé­rents quar­tiers de Rome, dans les pre­mières années du siècle der­nier, il donne une nou­velle vie à ces édi­fices “extra­va­gants” (comme les anciennes fabriques de savon, de tabac, l’ancienne bâti­ment de gazo­mètre et de nom­breux types d’archéologie urbaine qui se situent entre les quar­tiers d’Eur, Gar­ba­tella et Ostiense) pour leur accor­der une valeur archéo­lo­gique que les Romains ne voient plus.

Prenant ces pho­tos avec de vieux films il obtient des images rétro avec taches, ombres et les empreintes digi­tales. Il a uti­lisé un scan­ner pour créer des fichiers numé­riques en haute réso­lu­tion pour impri­mer des images plus grandes que celles d’origine sur divers sup­ports d’art (plexi­glas, D-bond).

S’y découvre le goût pour la sculp­ture et la pein­ture (sur­tout les impres­sion­nistes) et l’artiste y appro­fon­dit l’étude des grands arts du passé en des dia­logues qui deviennent le para­doxal pas­sage pour réen­gen­drer “du sujet” dans une alchi­mie particulière.

jean-paul gavard-perret

Carlo di Gia­como, Polar­cheos, Legal4Transport, Rome, jusqu’au 3 juillet 2022.