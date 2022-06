Lenny Di Lorenzo, So Home, a journey through a musician’s dream

Divine comé­die

Le pho­to­graphe et com­po­si­teur ita­lien Lenny Di Lorenzo se situe dans la grande tra­di­tion de la photo de rue. Il dévoile avec sa nou­velle série les secrets du sul­fu­reux Soho de Londres où il vit et tra­vaille depuis plu­sieurs années.

Il fait par­cou­rir les cercles de l’enfer com­pa­rable (enfin presque) à ceux de la Divine Comé­die de Dante et ce, à tra­vers bars de nuit, casi­nos, clubs de musique, peep shows, etc..

En jaillit la soli­tude humaine dans ses zones d’ombres. Di Lorenzo montre la face cachée de ce monde bien au-delà de la simple docu­men­ta­tion. L’univers est poé­tique et rap­pelle un uni­vers à la Cas­sa­vetes mixé avec celui de Fel­lini.

S’y per­çoit une nuit cer­née de bruits dans des sem­blants de com­mu­nion en emboî­tant à la façon de pou­pées gigognes des vies stan­dar­di­sées mais qui cherchent dans l’ombre à prendre le large.

jean-paul gavard-perret

Lenny Di Lorenzo, So Home, a jour­ney through a musician’s dream, Gale­rie Gou­tal, Arles, du 18 juin au 30 juillet 2022.