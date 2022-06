Maurice Renoma, Mythologies du Poisson Rouge

Sans noyer le poisson

Irré­gu­lier de la mode et de l’art, acqué­rant au fil du temps une conscience éco­lo­gique tout en conser­vant sa puis­sance de l’imaginaire, Renoma a inventé — sur­vo­lant l’Indonésie — son his­toire du pois­son rouge appelé Cris­to­bal. Le livre ras­semble l’histoire, la mytho­lo­gie enjouée et les voyages de ce héros aqua­tique.

Se retrouvent à tra­vers les pages de ce superbe album les mises en scène cocasses et poé­tiques d’un uni­vers comi­que­ment dys­to­pique là où, par­fois, des mor­ceaux de man­ne­quins de l’industrie de la mode montrent qu’elle aussi par­ti­cipe au sac­cage de la planète.

Le pois­son rouge a aussi servi à des détour­ne­ments d’images pour la créa­tion de com­bat­tants intem­po­rels (du Géné­ral Pat­ton à Ernest Heming­way auquel Renoma n’est pas sans res­sem­bler). Der­rière l’humour de telles images où des per­sonnes (que l’artiste nomme “les Bien­veillants”) sont mises par­fois à contri­bu­tion et prennent Cris­to­bal dans leurs mains en sou­riant, toute une réflexion est pro­po­sée entre déri­sion et responsabilité.

Ce livre ras­semble donc les aven­tures du pois­son rouge fétiche qui per­met à Mau­rice Renoma de jouer avec de nou­velles limites là où jusqu’aux modèles de sa marque sont par­fois détour­nés. Le tout dans l’impeccabilité d’un joyeux bor­del propre à mon­trer le chaos de la sur­con­som­ma­tion.

Sur­git une pen­sée tac­tile. Elle se déploie à tra­vers la maî­trise tou­jours hors limite de celui qui, par ses incar­tades, est capable de tou­cher de la pen­sée même si tou­cher n’est pas sai­sir et encore moins maîtriser.

Toute­fois, un che­min est indi­qué. Avec une for­mi­dable iro­nie.

A suivre, savou­rer et méditer.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Mytho­lo­gies du Pois­son Rouge, Edi­tions Mau­rice Renoma, Paris, 2022, 240 p.

Expo­si­tion Du 21 juin au 15 sep­tembre 2022, 22410 Saint-Quay-Portrieux