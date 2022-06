Fotografia Europea / XVII — An Invincible Summer

Le 17 ème fes­ti­val inter­na­tio­nal Foto­gra­fia Euro­pea 2022 — “An Invin­cible Sum­mer” est ins­piré par une cita­tion d’Albert Camus : “Notre inter­pré­ta­tion de la cita­tion de Camus : « Au cœur de l’hiver, j’ai enfin appris qu’il y avait en moi un été invin­cible », se rap­porte au cou­rage de résis­ter, de per­sis­ter, de voir avec des yeux nou­veaux et, sur­tout, faire face à soi-même – comme ces thèmes ont été ima­gi­nés et com­pris par divers pho­to­graphes et artistes tra­vaillant sur le moment contem­po­rain” écrit le conser­va­teur Tim Clark.

Le fes­ti­val per­met d’interpréter la com­plexité de la com­mu­ni­ca­tion visuelle dans notre monde car la pho­to­gra­phie est un lan­gage extra­or­di­naire pour racon­ter des his­toires publiques et pri­vées.

Et ce, dans la vision la plus large pos­sible : des “fake news”, aux guerres, aux pro­blèmes des femmes et aux pro­ces­sus de déco­lo­ni­sa­tion entre autres.

Se dis­tinguent par­ti­cu­liè­re­ment l’exposition “Mary Ellen Mark : the Live of Women” et celle de Nicola Lo Calzo, “Bini­ditu” qui traite de la condi­tion des migrants à tra­vers la figure de Saint Benoît le Maure, le pre­mier saint noir de l’histoire moderne.

Hoda Afshar, quant à lui, donne forme à une une trace visible de l’invisible dans “Speak the Wind”. Jonas Ben­dik­sen à tra­vers “The Book of Veles” montre que la dés­in­for­ma­tion visuelle peut trom­per même les pro­fes­sion­nels des médias.

Bien d’autres pro­jets sont encore pré­sents au sein d’expérimentations ambitieuses.

jean-paul gavard-perret

Foto­gra­fia Euro­pea // XVII An Invin­cible Sum­mer, Reg­gio Emi­lia, du 29 avril au 12 juin 2022

Photo de Mary-Ellen Marky-Ellen Mark