India Leire, exposition

Matière et sensation

India Leire crée un art “végé­tal” d’un sens par­ti­cu­lier.

Comme chez Louise Bour­geois (avec ses “ani­maux”), il devient une suite de méta­phores qui se réfère néan­moins à l’humain.

De telles struc­tures créent, dans leur vivace pré­sence, attrac­tion et répul­sion par les sen­sa­tions visuelles et tac­tiles aussi bien posi­tives que néga­tives. Le spec­ta­teur est invité à une expé­rience sen­sible par­ti­cu­lière devant ces pré­sences ambi­guës et plus ou moins allé­go­riques dont le sens demande une interprétation.

Le blanc du plâtre ou le noir du bronze pro­duisent une appa­rence de vie aux maté­riaux immo­biles en bri­sant l’échine aux signi­fiants clas­siques dans un cadastre d’une règne écar­telé, désyl­labé.

Le tout dans une impec­ca­bi­lité dans un façon­nage qui conver­tit la matière en sensation.

jean-paul gavard-perret

India Leire, expo­si­tion, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 25 juin au 23 juillet 2022.