Blondie, Against The Odds 1974–1982

Un voyage dans le temps

Les Blon­die ouvre leurs archives pour offrir une édi­tion super deluxe de douze vinyles avec 36 titres qui n’ont jamais été enten­dus et qui com­plètent la pre­mière et plus glo­rieuse par­tie de leur carrière.

Le tout est tiré d’un tré­sor de cas­settes qui gisaient dans une grange appar­te­nant au groupe à Wood­stock. L’ensemble réunit 124 titres.

Les six pre­miers albums stu­dio sont inclus avec des démos, des sor­ties, des ver­sions alter­na­tives et des raretés.

Il y a notam­ment un enre­gis­tre­ment de la toute pre­mière ses­sion d’enregistrement du groupe en 1974, avec une ver­sion anté­rieure de “Out in the Streets — The Disco Song”, bien­tôt rebap­tisé “Once I Had a Love”, puis “Heart of Glass” et une reprise de la chan­son “Sexy Ida” d’Ike et Tina Turner.

Le cof­fret com­prend éga­le­ment des ver­sions anciennes de futurs suc­cès comme “Han­ging on the Tele­phone” et “Denis”, des démos inédites de “Live It Up” et “Angels on the Bal­cony” enre­gis­trées avec Gior­gio Moro­der, qui a pro­duit leur suc­cès “Call Me”.

De “The Hun­ter” (1982) en pas­sant par “Paral­lel Lines” et “Autoa­me­ri­can”, le groupe ico­nique lancé par Deb­bie Harry et Chris Stein sui­vit sa car­rière avant de faire une pause en 1982, la der­nière année docu­men­tée par le coffret.

Ils ont conti­nué à tour­ner depuis et ont sorti cinq autres albums. “No Exit” (1999) et “Panic of Girls” (2011) lais­saient pré­voir un nau­frage sauvé par “Pol­li­na­tor” en 2017 avant ce retour sur le passé qui res­semble à un bain de jou­vence.

Il donne plus qu’un aperçu sur les pro­ces­sus de créa­tion et le par­cours des chan­sons là où se côtoient par­fois cro­quis pre­miers et formes finales.

jean-paul gavard-perret

Blon­die, Against The Odds 1974–1982, label Numero Group, 2022.