Jérémy Liron, Marginalia –Travaux sur papier

Pièces d’échos

A côté des grands for­mats de pay­sages dans l’atelier de l’artiste et au sein de ses oeuvres en cours, Liron laisse traî­ner sur son bureau esquisses, recherches, des­sins, gouaches sur papier.

L’auteur y tra­vaille et ces mar­gi­na­lia sou­vent reprises et cor­ri­gées ont droit enfin à leur expo­si­tion.

Il y a là ce que l’artiste nomme les “Archives du Désastre”, com­men­cés en 2015, dans les ver­tiges des atten­tats de Paris et des des­truc­tions de Palmyre.

Il existe aussi des tra­vaux sur papier oscil­lant entre figu­ra­tion et ges­tuelle libre, un jeu sur les rap­ports de masse et le mon­tage à par­tir de l’œuvre sculp­tée d’Antony Caro. Sont ras­sem­blées aussi des “Pein­tures confi­nées” réa­li­sées sur des embal­lages ali­men­taires. Elles consti­tuent un décompte des jours, “un jour­nal mali­cieux offrant de mul­tiples façons de jouer sur le fond et la forme.” écrit l’artiste.

Se retrouvent aussi des estampes — taille douce, lino­gra­vure (dont la série “Les Pinèdes”), litho­gra­phie, encres noires de la série des “Images inquiètes” — pour explo­rer “un autre rap­port au trait et à la cou­leur dic­tés par les spé­ci­fi­ci­tés des tech­niques d’impression.“

Liron pro­pose ainsi ces “à côté” mais qui, de fait, ne le sont pas. Il s’agit plu­tôt de pièces d’échos, d’explorations diverses qui com­plètent les grandes oeuvres du créateur.

jean-paul gavard-perret

Jérémy Liron, Mar­gi­na­lia –Tra­vaux sur papier, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 2 au 18 juin 2022.