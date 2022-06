Sophie Marvaux, La Chamane de Lascaux

Le crime sévis­sait déjà !

La Pré­his­toire est une période qui fas­cine. Les ves­tiges qui sont par­ve­nus jusqu’à nous inter­rogent sur les modèles de socié­tés et les modes de vie des humains de cette époque. Com­ment évoluaient-ils compte tenu des condi­tions cli­ma­tiques quelque peu dif­fé­rentes de celles que nous connais­sons ? Com­ment organisaient-ils leur exis­tence quo­ti­dienne ?

Avec ce livre, Sophie Mar­vaud lève une par­tie du voile et apporte des réponses à de nom­breuses questions.

La famille des Quatre-Encoches, du clan des Grandes-Mains-Blanches, arrive au bord de l’océan du Bout-du-Monde. Tous ses membres ont fait un long voyage dan­ge­reux car la famille a perdu un chas­seur. Dimi­nué, le groupe ne pourra pas chas­ser suf­fi­sam­ment pour se nour­rir pen­dant l’hiver.

Le chef, Le Fon­ceur, décide de doter fas­tueu­se­ment sa fille aînée pour négo­cier des pro­vi­sions. Pour cela, ils sont venus cher­cher des coquillages, chose très rare et très pri­sée dans leur région.

Ils ont été gui­dés par Licorne-la-Puissante, leur cha­mane qui a su se faire aider des Esprits. C’est une petite femme aux che­veux gris, coif­fée d’un crâne de lion où sont plan­tés deux baguettes de cou­drier. Elle a déjà qua­rante prin­temps. Il lui faut for­mer celle qui lui suc­cè­dera car le clan ne peut res­ter sans cha­mane. Elle pense à Ira­nie, la fille cadette du chef, qui lui semble avoir le pro­fil idéal.

La jeune accepte avec enthou­siasme mal­gré les contraintes que ce sta­tut impose. Alors que la famille, ayant fait pro­vi­sion de mer­veilles, s’apprête à repar­tir le len­de­main, le cadavre d’Iranie est décou­vert dans l’océan au matin. Très vite, la cha­mane com­prend que le meur­trier ne peut être qu’un membre de la famille…

L’auteure place son récit quelque 15 000 ans avant Jésus-Christ avec des clans vivant dans la Péri­gord, entre Dor­dogne et Vézère. Les sites fan­tas­tiques de Las­caux témoignent d’une acti­vité humaine forte sur les lieux. Elle appuie son récit sur un clan com­posé de familles. Celles-ci se réunissent pour pas­ser un hiver encore rude avant de se dis­per­ser, la bonne sai­son reve­nue, pour chas­ser et explo­rer leur uni­vers.

Mar­vaux aborde toutes les pro­blé­ma­tiques aux­quelles ses per­son­nages pou­vaient être confron­tés, les rap­ports entre les membres d’une famille, avec celles qui com­posent le clan. Elle met en scène le gros souci de se nour­rir, mais aussi les sen­ti­ments qui pou­vaient les ani­mer comme la haine, la jalou­sie, le goût pour le pouvoir…

Elle donne une grande place aux rap­ports entre ces humains et leur envi­ron­ne­ment. Ces rap­ports passent par la cha­mane qui est l’intermédiaire entre leur réa­lité et les puis­sances sur­na­tu­relles. Et ces der­nières sont nom­breuses tant les Mag­dé­lé­niens subissent de plein fouet les dik­tats de leur uni­vers et ignorent tout des phé­no­mènes natu­rels.

Tout était inconnu, sus­cep­tible de menaces. La ten­ta­tion était grande de croire à des forces supé­rieures, sen­ti­ment ren­forcé par des indi­vi­dus, avide de pou­voirs, de ren­for­cer ce sen­ti­ment et de s’ériger comme le seul inter­mé­diaire capable de dia­lo­guer avec eux. Dix-sept mille ans après, cela n’a pas changé ! Quel pro­grès pour l’humanité !

Les des­crip­tions des pein­tures et des gra­vures parié­tales sont réelles, qu’il s’agisse de Las­caux, de Com­ba­relles… Jean Clottes pré­face de belle manière ce thril­ler pré­his­to­rique.

Après Le Choc de Car­nac (Édi­tions 10/18 – 2020), Sophie Mar­vaud, par ailleurs his­to­rienne, signe un livre qui mêle avec maes­tria connais­sances his­to­riques, hypo­thèses vrai­sem­blables en cohé­rence avec la per­cep­tion actuelle et un peu de fic­tion pour ren­for­cer l’intérêt.

serge per­raud

Sophie Mar­vaux, La Cha­mane de Las­caux, Édi­tions 10/18, coll. “Polar” n° 5732, février 2022, 288 p. – 7,90 €.