Stephen Desberg & Tony Sandoval, Volage – Chroniques des Enfers

Peut-on quit­ter les Enfers ?

Les Enfers ont ins­piré nombre de créa­teurs, cha­cun ayant sa propre vision. Mais toutes se rejoignent pour décrire un uni­vers de dou­leurs. Depuis leur créa­tion par les reli­gions mono­théistes, des poètes comme Dante s’en sont ins­pi­rés, des peintres et des­si­na­teurs, de Jérôme Bosch à Gus­tave Doré, les ont maté­ria­li­sés en deux dimen­sions.

Si le pro­pos de Ste­phen Des­berg rejoint celui de ses illustres pré­dé­ces­seurs, il fait évo­luer son his­toire vers une pos­si­bi­lité inté­res­sante. Il met en scène un groupe fort dis­pa­rate qui a un avan­tage, celui de réunir, entre autres, des indi­vi­dus ayant vécu avec presque deux mil­lé­naires d’écart. Il essaie, éga­le­ment, de res­pec­ter une parité pla­çant trois dames dans ce groupe.

Ian McGilles sait qu’il est mort. Il arrive aux Enfers sor­tant d’une vulve, comme une nou­velle nais­sance. Celui qui l’accueille lui pré­sente les lieux et lui décrit les sévices. Il doit obéir sinon les gardes feront appel à l’Équarisseur et ses chiens mau­dits.

Ian rejoint une équipe char­gée de creu­ser des marches dans des boyaux et fait connais­sance avec un groupe de fameux cri­mi­nels. Ils ont un plan pour s’évader et auraient besoin de ses com­pé­tences de combattant.

C’est ainsi qu’il se retrouve à fuir en com­pa­gnie de Locuste, l’empoisonneuse de Claude et Bri­tan­ni­cus, d’Isabelle de Cas­tille, d’Anne Bonny, de Jack l’Éventreur, d’un cri­mi­nel de guerre nazi et d’un com­po­si­teur meur­trier.

Dans leur course pour ten­ter d’échapper à l’Équarisseur et à ses meutes, ils ren­contrent Volage, un ange déchu qui séduit Ian…

Le scé­na­riste mul­ti­plie les dif­fi­cul­tés pour sor­tir de ces Enfers entre les monstres, les démons déchar­nés, fan­to­ma­tiques. Il y a des aban­dons en cours de route car com­ment mou­rir quand on est déjà mort ?

Il pro­pose un récit inté­res­sant pour le regard qu’il porte sur cette notion abs­traite, fai­sant écho à nombre d’interrogations que l’on peut avoir sur le sujet.

Le gra­phisme a été confié à Tony San­do­val qui donne libre cours à une ima­gi­na­tion débor­dante et un goût fameux pour la pein­ture à l’aquarelle. Avec cette tech­nique, il rend des planches superbes, jouant avec des cou­leurs sombres, grises pour mieux dépeindre ce que l’on ima­gine être un uni­vers de souf­frances, l’atmosphère lugubre qui le baigne.

Il pro­pose des démons, des monstres, des per­son­nages avec une effi­ca­cité remar­quable dans leur repré­sen­ta­tion et leur animation.

Un one-shot pas­sion­nant, à décou­vrir pour ce voyage d’où l’on revient de tout, mis en images de façon exceptionnelle.

serge per­raud

Ste­phen Des­berg (scé­na­rio) & Tony San­do­val (des­sin et cou­leurs), Volage – Chro­niques des Enfers, Édi­tions Daniel Maghen, février 2022, 140 p. – 25,00 €.