Jean-Jacques Gonzales, Conversation tardive

L’image qui ne revient pas

Auteur d’un roman majeur et méconnu — car déran­geant pour une cer­taine gauche bien pen­sante — Oran, phi­lo­sophe spé­cia­liste de Camus et pho­to­graphe d’abord en agence puis free-lance, Jean-Jacques Gon­zales déve­loppe une œuvre ori­gi­nale et pré­gnante.

En témoigne cette “conver­sa­tion tar­dive” qui pour­rait sem­bler un “simple” album de famille mais qui devient bien plus et pro­pose sous la sub­jec­ti­vité une “leçon” géné­rale sur le temps, la mémoire et la vie.

A la mort de ses parents, l’auteur est devenu le dépo­si­taire de plus de deux cents pho­to­gra­phies prises par son père. Elles sont res­tées pour le fils des com­pagnes et autant d’indices plein d’incertitudes et d’énigmes.

Dans ce livre, il a décidé de conver­ser avec elle. Cha­cune est accom­pa­gnée d’un texte et le com­men­taire trans­forme et déplace la des­crip­tion et l’interprétation vers la rêverie.

Ce livre devient celui d’une double perte : de ceux qui ont dis­paru ou qu’il a peu connus et d’un pays dont il a dû par­tir. Cette absence duale n’est en rien le prin­cipe d’une nos­tal­gie et c’est ce qui fait sans doute la force du livre.

Enfance dis­pa­rue et sou­ve­nirs impos­sibles nour­rissent un tel fas­ci­nant cor­pus d’un égaré du monde qu’il décrit jusque par des images dont il ne se sou­vient pas. Et pour cause : elles le devan­cèrent sur le che­min de la vie.

D’où cette réflexion sur l’enfance et l’exil. Le tout sans le moindre apprêt. Tout reste simple et juste dans la recons­truc­tion d’un temps qui d’une cer­taine manière ne lui a appar­tenu que par bribes qu’il faut ten­ter de ras­sem­bler.

Ce qui fait la force du livre est moins sa matière que la façon dont elle est agen­cée en une écri­ture dense et en cir­cu­la­ri­tés sub­tiles pour créer à tra­vers le dis­pa­rate des temps passé une cohé­rence là où tout se défait.

jean-paul gavard-perret

Jean-Jacques Gon­zales, Conver­sa­tion tar­dive, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2022, 206 p. — 25,00 €.