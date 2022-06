Anne Baldassari, Simon Hantaï, L’exposition du centenaire

Remettre en cause la peinture

À l’occasion du cen­te­naire de la nais­sance de Simon Han­taï (1922–2008), la Fon­da­tion Louis Vuit­ton orga­nise une impor­tante expo­si­tion rétros­pec­tive de l’œuvre de l’artiste (du 18 mai au 29 août 2022).

D’origine hon­groise, Han­taï s’installe à Paris en 1948, ville où il réa­lise l’ensemble de son œuvre, d’une fécon­dité et d’une ori­gi­na­lité excep­tion­nelles, qui le conduira à repré­sen­ter la France à la 40 ème Bien­nale de Venise en 1982.

L’artiste Simon Han­taï — qui pei­gnait en « aveugle » en pliant ses toiles puis les recou­vrant de pein­ture dans une flo­rai­son de cou­leurs et de blancs — fait écla­ter aussi sa foi pro­fonde.

Il avait choisi en 1982, à 60 ans, de se replier lui-même hors du monde. D’une inté­grité radi­cale, l’artiste venait de repré­sen­ter la France à la Bien­nale de Venise et s’était vu impo­ser la pré­sence, à côté de ses toiles, de sculp­tures de Toni Grand. Il ne sup­por­tait plus les com­pro­mis­sions avec les ins­ti­tu­tions, le mar­ché de l’art.

Ce livre met en exergue la série enta­mée en 1960, les « Mariales » . Elle marque une révo­lu­tion dans son œuvre. Reve­nant à des essais de pliage expé­ri­men­tés quelques années plus tôt, l’artiste en déduit la « méthode » qui va gui­der son tra­vail jusqu’à sa nou­velle série, les « Tabu­las ».

Après avoir fait des nœuds sur le dos de la toile, selon une trame pré­cise, il la recouvre d’une seule cou­leur, plus rare­ment de plu­sieurs. Une fois dépliée, la toile révèle une suc­ces­sion de rec­tangles, sépa­rés par des lignes blanches, cor­res­pon­dant aux sur­faces res­tées en réserve de la couleur.

Souli­gnant les liens entre fond, cou­leur et forme, cette méthode sou­mit la pein­ture à une remise en cause fondamentale.

jean-paul gavard-perret

Anne Bal­das­sari, Simon Han­taï, L’exposition du cen­te­naire, Gal­li­mard, coll. Livres d’art, Paris, 26 mai 2022, 368 p. — 25, 00 €.