Marlene Dumas, Open-End (exposition)

Jeux de Dames

Chez Mar­lene Dumas, la subli­ma­tion de la clarté tra­vaille tou­jours à par­tir de la perte. Et la femme devient dans ce dis­po­si­tif un lien inter­sti­tiel. Ses images se collent ima­gi­nai­re­ment entre elles pour intro­duire du leurre dans et de la jouis­sance.

Nous pou­vons donc par­ler à pro­pos de l’artiste d’un ima­gi­naire de lumière capable de nou­velles conjonc­tions que le spec­ta­teur peut recons­truire à son pro­fit à tra­vers des jeux de trames et de dames. Se retrouve une unité per­due et essentielle.

L’artiste est deve­nue en peu d’années une star de l’art contem­po­rain. Mal­gré son nom aux asso­nances fran­çaises, la créa­trice Afri­kaan­der est née au Cap où elle est res­tée jusqu‘à 23 ans, date de son départ pour la Hol­lande.

Long­temps, elle s’est rêvée des­cen­dante de l’auteur des Trois Mous­que­taires et du Masque de fer. Mais, selon ses pro­pos, elle ne sait même pas si ses ancêtres » étaient« des hugue­nots réfu­giés reli­gieux ou des cri­mi­nels de droit commun »…

Adepte de la repré­sen­ta­tion humaine, elle brise le tabou qui pesait sur elle dans une série de des­sins créés en 1991–1992 qu’elle inti­tule « des­sins noirs ».

Pour la pre­mière, fois l’artiste repré­sente des figures blacks exé­cu­tées à l’aquarelle noire. Chaque visage est placé dans la case d’une immense grille afin de poser sans autre forme de pro­cès le pro­blème de l’identité.

jean-paul gavard-perret

Mar­lene Dumas, Open-End, Paolo Grassi, Venise, jusqu’au 8 jan­vier 2023.