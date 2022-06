Simone & Lucien Kroll, Tout est paysage

Vers un nou­veau confort archi­tec­tu­ral climatique

Les pro­po­si­tions des Kroll s’inscrivent dans un cou­rant social et poli­tique où l’écologie est pré­sente. Elles contiennent le refus fon­da­men­tal de l’agressivité indus­trielle et la lutte envers l’irrespect pour les autres cultures.

Les créa­teurs gardent comme but — et pour les éco­no­mies spon­ta­nées ou locales — d’aider une société à démon­trer ses com­plexi­tés à tra­vers son pay­sage urbain.

Textes et pho­to­gra­phies éclairent une vision humaine et glo­bale du pay­sage de l’architecture et s’opposent à la démons­tra­tion du seul objet archi­tec­tu­ral qui, ainsi que le prô­nait le mou­ve­ment dit moderne, ne peut plus se sou­mettre à ses propres fan­tasmes mais, au contraire, se doit de rejoindre son essence : faire habi­ter, accueillir l’existence habi­tants et déve­lop­per les éco­no­mies durables.

Simone et Lucien Kroll cherchent tou­jours la plus grande diver­sité pour assu­rer la plus grande com­plexité loin des car­cans muti­lants de l’architecture muséale. Ils renoncent à l’uniformité, aux ali­gne­ments de formes iden­tiques.

Pour eux, l’homogénéité détruit la diver­sité et la coopé­ra­tion spon­ta­née, aléa­toire des per­sonnes pour qui l’architecture doit être une action au ser­vice d’un bien-être commun.

jean-paul gavard-perret

Simone et Lucien Kroll, Tout est pay­sage, Édi­tion revue et aug­men­tée, Sens et Tonka, 2022, 236 p. — 22,50 €.