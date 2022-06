Isabelle Chapuis, Vivant (exposition)

Pillow book

L’expo­si­tion qui inau­gure une nou­velle gale­rie (en lieu et place d’une échoppe de fleu­riste qu’elle rem­place) ras­semble les tra­vaux de la pho­to­graphe dont deux séries réa­li­sées en col­la­bo­ra­tion avec le plas­ti­cien du végétal Duy Anh Nhan Duc.

Non sans humour et poé­sie, cette mons­tra­tion ins­pi­rée par l’histoire du lieu recrée le vivant là où la parure prend un sens par­ti­cu­lier et intime.

Ce n’est plus une pièce rap­por­tée mais une his­toire de peau. D’où cette sorte de “pillow book” avec ses mues et mutations.

La beauté du vivant s’y méta­mor­phose dans dif­fé­rents jeux et appli­ca­tions. L’artiste nous confronte avec le mys­tère de l’être à tra­vers son ima­gi­naire.

Loin autant du dolo­risme que de l’édulcoration, elle ramène aux mani­fes­ta­tions de la vie.

Certes, en appa­rence, le noir qui domine pour­rait paraître mor­bide, dépri­mant. Or il n’en est rien.

Une nar­ra­tion ori­gi­nale est mise à nue à tous les sens du terme.

En pro­dui­sant des images d’une force extrême il s’agit de mener l’enquête aux tré­fonds de l’humain afin d’en retrou­ver une puis­sance non conta­mi­née par des pers­pec­tives morales ou psychologiques.

jean-paul gavard-perret

Isa­belle Cha­puis, Vivant, 110 Gale­rie, 110 Rue St Honoré, 75001 Paris, du 3 juin au 24 sep­tembre 2022.