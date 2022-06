Du 23 au 26 juin pro­chain est donc orga­ni­sée l’Islenska Vikan ( la Semaine Islan­daise) invi­tant les afi­cio­na­dos comme les experts à s’immerger pen­dant un long week-end dans la culture islan­daise et ren­con­trer les artistes locaux. L’Entrepôt, au 7 rue Fran­cis de Pres­sensé, Paris 14e, accueille des artistes de renom réunis pour cet évé­ne­ment excep­tion­nel. Jamais un évé­ne­ment aussi com­plet n’avait été orga­nisé autour de la culture islan­daise en France. Au pro­gramme : Du cinéma d’abord, arti­culé autour de 3 moments clés : La Semaine Islan­daise s’ouvrira avec une avant-première excep­tion­nelle : la pro­jec­tion en ouver­ture de Godland, film de Hly­nur Pal­ma­son pré­senté au Fes­ti­val de Cannes 2022 (Un cer­tain regard). Une seconde avant-première sera annon­cée ultérieurement. Un hom­mage à la scé­na­riste et réa­li­sa­trice franco-islandaise Sol­veig Ans­pach en pro­je­tant nombre de ses films et docu­men­taires. Didda Jons­dot­tir , actrice qui a joué dans la grande majo­rité des films de Sol­veig Ans­pach, sera pré­sente ainsi que certain.e.s des comédien.ne.s français.es ( Elo­die Bou­chez, Samir Guesmi, Flo­rence Loiret-Caille, Karin Viard …) avec qui elle a collaboré.

en pro­je­tant nombre de ses films et docu­men­taires. , actrice qui a joué dans la grande majo­rité des films de Sol­veig Ans­pach, sera pré­sente ainsi que certain.e.s des comédien.ne.s français.es ( …) avec qui elle a collaboré. Par ailleurs, l’Islenska Vikan pro­po­sera un focus sur l’œuvre de Bene­dikt Erling­sson, réa­li­sa­teur de Of Horses and Men et Woman at War, qui lui aussi fera le dépla­ce­ment depuis Reyk­ja­vik pour l’événement. Seront éga­le­ment pré­sen­tés en avant-première les deux pre­miers épi­sodes de la série Black­port, copro­duc­tion entre Arte et la télé­vi­sion islan­daise et Grand Prix de l’édition 2021 du fes­ti­val Serie Mania. La pro­gram­ma­tion sera com­plé­tée par des docu­men­taires, notam­ment Heima le docu­men­taire sur la mythique tour­née islan­daise des Sigur Ros en 2006, des séances sco­laires ainsi que des courts-métrages. De la lit­té­ra­ture ensuite : Audur Ava Olaf­sdot­tir, célèbre écri­vaine islan­daise maintes fois récom­pen­sée pour ses livres (Rosa Can­dida, Miss Islande — Prix Médi­cis étran­ger…), sera pré­sente pour une séance d’échange et de dédi­cace inédite et très atten­due par ses lecteurs. De la musique : Aux côtés d’Arny Mar­gret, dont la car­rière démarre à une vitesse ful­gu­rante, Asgeir don­nera deux concerts inédits les ven­dredi et samedi soirs. Il s’agit de son pre­mier dépla­ce­ment à Paris depuis février 2020, l’occasion pour lui de pré­sen­ter ses der­nières com­po­si­tions dans un cadre inti­miste (180 places), de quoi ravir son public. > Concerts les 24 et 25 juin à 21h De la gas­tro­no­mie enfin : Du mer­credi au dimanche, les fins gour­mets pour­ront se réga­ler au res­tau­rant de L’Entrepôt, Ful­gu­rances. Le chef Georg Halldórs­son, qui a œuvré dans les res­tau­rants étoi­lés les plus remar­qués de Reyk­ja­vik (Ox, Tides…), fait le dépla­ce­ment depuis l’Islande pour la pre­mière fois pour faire décou­vrir au public fran­çais des plats typi­que­ment islan­dais, autour notam­ment du pois­son et de l’agneau islandais. Enfin, pour que l’expérience soit com­plète, des ate­liers seront orga­ni­sés autour du voyage pour ima­gi­ner, pré­pa­rer et décou­vrir la des­ti­na­tion, éga­le­ment autour du tri­cot, acti­vité impor­tante dans la culture islan­daise et qui per­met, par un prisme ori­gi­nal, d’appréhender et de se plon­ger dans la culture locale. D’autres sur­prises sont éga­le­ment à prévoir.