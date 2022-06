Marion Leleu la nocturne : l’autre regard — entretien avec la photographe

Marion Leleu pro­pose des images sans conces­sion, presque âpres. Et néan­moins avec la poé­sie pro­fonde due au regard qu’elle porte sur elle et ce qu’elle ren­contre au gré du mur­mure du temps. Cer­tains diront que de telles images manquent de gen­tillesse. Mais il n’existe là ni mau­vaise foi, ni mépris — bien au contraire.

D’où le charme par­ti­cu­lier qui opère. Les pho­tos sont vis­cé­rales même si nous pour­rions les ima­gi­ner extraites au for­ceps. Mais non. L’être est là avec ses ombres et ses lumières en emboi­tant l’instant. Existe un étrange royaume loin des pen­sées qui scellent.

Chaque prise est une pose par­ti­cu­lière de celle qui pos­sède une âme de tro­glo­dyte. Aucun credo ne lui assigne de limites. Tout est authen­tique chez celle qui à la fois savoure sa soli­tude tout en vou­lant prendre une main par ce qu’elle tend au sein d’une syn­taxe pul­sion­nelle et en reven­di­quant le droit d’être tou­jours elle-même.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Avoir plein de temps pour rêver à mon rythme.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils sont deve­nus ou res­tés mon quo­ti­dien. Même si je n’en avais pas vrai­ment mais c’est mon quo­ti­dien, les rêves c’est ma vie, tout s’entremêle — rêve et réalité.

A quoi avez-vous renoncé ?

Je n’ai renoncé à rien. Je n’avais et n’ai pas de plan de vie donc je ne renonce à rien. Non non ou — alors sans le savoir.

D’où venez-vous ?

Peu importe le par­cours géo­gra­phique, social et aca­dé­mique. Ce n’est pas inté­res­sant. Je suis Fran­çaise et je vis en Bel­gique. Sur le plan méta­phy­sique, je ne sais pas. Disons comme nous tous du cos­mos, d’une pous­sière d’étoile, des petits atomes…

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Je n’ai pas reçu, j’ai pris. Dans un milieu por­teur quant à la culture et aux valeurs, j’ai pris ce qu’il y avait de magni­fique mais aussi de la “merde”. J’ai recy­clé le tout pour en faire une force. Mais je n’ai pas reçu mais pris.

Com­ment définiriez-vous votre approche du sel­fie ?

Le sel­fie est une pra­tique spon­ta­née et non nar­cis­sique quoi qu’on dise. Cela vient du coeur comme un mes­sage. C’est être pré­sent. Et je ne fais pas de dif­fé­rence entre sel­fie et les autres tech­niques ou approches pho­to­gra­phiques. Avec le sel­fie : on ne fait chier per­sonne, il n’y a rien de posé, c’est spon­tané. Je ne com­prends pas que les gens aient des pro­blèmes avec ça. Le sel­fie est pra­tique et pas nar­cis­sique : pas de tech­nique, pas d’éclairage. Et on efface si c’est pas bien.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Les petits plai­sirs, disons c’est le quo­ti­dien. Il y a des grands plai­sirs. Disons que c’est pour plus tard. On verra.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Cette ques­tion me pose un pro­blème. Je ne me sou­viens d’aucune image et pas même celle d’un sou­ve­nir de quelqu’un.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Sans hési­ter, les Contes d’Andersen, un grand, grand bon­heur de lec­ture à dix ans. J’ai moins aimé ceux de Per­rault et des Grimm. Ander­sen, j’avais l’impression qu’il avait tout écrit pour moi. Et pour faire simple et un peu bru­tal: j’adorais ses contes et j’adore ce mec. C’est un conteur fabu­leux. L’essentiel de mes rêves vient de là.

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’en écoute beau­coup, celles qu’on entend, celles qu’on écoute reli­gieu­se­ment et qui peuvent être les mêmes. Je m’y connais peu en clas­sique même si avec mon père mélo­mane on en écou­tait sans cesse. Pour moi, les trois grands sont : David Sil­vian, Tim Bucley — le papa de Jeff — et John Frus­ciante des Red Hot Chili Pepper.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

J’aime relire à l’aventure, n’ayant pas de for­ma­tion artis­tique, lit­té­raire. J’aime relire la lit­té­ra­ture russes : Anna Karé­nine, Dos­toïevski dont “Le joueur”. Ces livres, je ne m’en lasse pas et je les redé­couvre chaque fois différemment.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Inté­rieu­re­ment : “Les 400 Coups” de Truf­faut, un film magni­fique. Mon enfance ne fut pas du tout mal­heu­reuse mais en moi ce film fait écho.

Qui voyez-vous dans votre miroir ?

Moi. Sans com­plai­sance. Et très cri­tique envers moi-même, avec ma tête des bons et mau­vais jours. Je ne scrute pas, je vois.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A per­sonne. Si j’ai à écrire, j’écris même si mon écri­ture est illi­sible — c’est la seule peur.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’Himalaya et Kat­man­dou, The Gates of Shamb­hala, le pays du bon­heur pai­sible (sait on jamais ?). Rome peut-être. Almaty — ce nom est quasi mythique et j’aime sa sonorité.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Je déteste les cadeaux. Mais une simple fleur choi­sie me com­ble­rait. Vrai­ment choi­sie. Tant de choses sont don­nées en un geste auto­ma­tique sans le moindre sens et valeur.

Que défendez-vous ?

Je défends la liberté même si le mot est gal­vaudé. Mais celle des êtres eux-mêmes, en pro­fon­deur avec le son qu’ils émettent, car chaque per­sonne est ame­née à vibrer.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Lacan, j’ai du mal comme avec les psy­chiatres. Sauf C.-G. Jung car il parle de l’âme. Mais la phrase de Lacan n’est pas si mal. Elle bous­cule les codes et les statu quo. Mais l’amour doit res­ter beau.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

C’est la réponse inver­sée de ma mère : elle me disait tou­jours non. Donc, cette phrase m’inspire le sou­ve­nir de ma mère.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

De fait, j’ai com­mencé l’entretien en répon­dant à cette ques­tion. Et la voici : êtes-vous du soir ou du matin ? Moi, je suis entre les deux ou plu­tôt entre le soir et le matin, donc je suis de la nuit.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 1er juin 2022.