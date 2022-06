Le Printemps Asiatique au musée des Arts décoratifs

À par­tir du 9 juin 2022

Le musée des Arts déco­ra­tifs par­ti­cipe à la 5e édi­tion du Prin­temps Asia­tique et dévoile, à par­tir du 9 juin 2022, 80 nou­velles pièces chi­noises et japo­naises, qui dia­loguent avec les oeuvres du musée. Il invite ama­teurs et col­lec­tion­neurs à explo­rer les col­lec­tions asia­tiques dans un par­cours qui ras­semble désor­mais plus de 300 oeuvres du XIVe au XXe siècle.

Pour cette nou­velle édi­tion, 4 thèmes rythment le parcours :

Les laques de l’époque d’Edo (1603–1868) ;

Les objets dédiés à l’encens en Chine et au Japon ;

La pré­sen­ta­tion de por­ce­laines chi­noises et japo­naises dédiées à l’exportation ;

Un nou­vel accro­chage d’estampes, de pochoirs et de tex­tiles japo­nais, qui ont ins­piré le japonisme.