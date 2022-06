Stefan Hertmans, Sous un ciel d’airain. Poèmes 1975–2018

Le silence et son double

Récem­ment, avec les quatre essais de sa Poé­tique du silence (Gal­li­mard, col­lec­tion Arcades, n° 128), Hert­mans se deman­dait si l’écriture et la parole détournent de l’expérience véri­table et de la vie en s’appuyant, pour y répondre, sur les déci­sions de Hof­manns­thal, Höl­der­lin, Jakob Lenz et Paul Celan de se taire.

Mais, sachant — et pour reprendre une phrase de Michel Camus — que “le silence parle encore le silence”, le roman­cier à suc­cès a déve­loppé paral­lè­le­ment une oeuvre poé­tique d’importance.

Cette antho­lo­gie le prouve ; l’auteur passe d’un mini­ma­lisme ascé­tique à un lan­gage moins aus­tère. Et une musique du silence est sou­dain habi­tée d’une enver­gure phi­lo­so­phique et amou­reuse, où se déploient diverses inter­ro­ga­tions actuelles ou intemporelles.

Si bien que cet ensemble devient un voyage mys­té­rieux dans les arcanes de la mélan­co­lie, de la mémoire, de l’histoire et de l’art.

Une voix sur­git de la nuit de l’Histoire pour don­ner plus de réver­bé­ra­tions à ce qui se passe aujourd’hui.

Loin d’un simple charme mélan­co­lique, l’auteur offre un témoi­gnage du tra­vail humain dans la forme la plus ache­vée, la plus fra­gile, la plus émou­vante de l’écriture : la poésie.

Ste­fan Hert­mans, Sous un ciel d’airain. Poèmes 1975–2018, tra­duit du néer­lan­dais par Phi­lippe Noble, Gal­li­mard, col­lec­tion Du monde entier, Paris, mai 2022, 304 p. — 20,00 €.