MORRICONE STORIES / Musée Würth

Vous êtes-vous déjà demandé si une par­tie de l’esprit d’Ennio Mor­ri­cone n’avait pas tou­jours été, peut-être incons­ciem­ment, tour­née vers le jazz ?

La ques­tion est posée par Ste­fano Di Bat­tista dans son album « Mor­ri­cone Sto­ries » sorti le 2 avril 2021 et qui révèle un par­te­na­riat natu­rel, presque inévi­table, entre le com­po­si­teur ita­lien de musique de film et la note bleue.

Le saxo­pho­niste ita­lien né à Rome et ses com­pa­gnons de route, André Cec­ca­relli à la bat­te­rie, Fred Nar­din au piano et Daniele Sor­ren­tino à la contre­basse, réin­ter­prètent avec une sen­si­bi­lité issue du jazz mais aussi et sur­tout de la ciné­ma­to­gra­phie, les thèmes les plus emblématiques(Le bon, la brut et le truand, Peur sur la ville, Il était une fois en Amé­rique…) du maes­tro décédé en juillet 2020.

Redé­cou­vrez des pépites mécon­nues du réper­toire de l’homme aux 500 bandes originales.

Ste­fano Di Bat­tista – Sax alto et soprano

Fred Nar­din – Piano

Daniele Sor­ren­tino – Contrebasse

Andre Cec­ca­relli – Batterie

Musique com­po­sée par Ennio Morricone

MUSÉE WÜRTH

Z.I Ouest

Rue Georges Besse

F-67150 ERSTEIN