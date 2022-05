Stefano Parisi, Global Landscapes

La nature éclaboussée

Stefano Parisi est un pho­to­graphe d’art basé à Milan. Ses recherches pho­to­gra­phiques se concentrent désor­mais sur le pay­sage modi­fié par les humains, après une longue période consa­crée au reportage.

Les voyages et la pho­to­gra­phie ont tou­jours été pour lui deux pas­sions étroi­te­ment liées. Son atti­rance pour le pay­sage et les marques lais­sées par l’homme sur son envi­ron­ne­ment se fait de plus en plus intense, carac­té­ri­sant sa recherche photographique.

L’objec­tif est de redé­cou­vrir ce que nous tenons pour acquis mais qui ne l’est pas. Prises dans dif­fé­rentes zones géo­gra­phiques (États-Unis, Islande, Oman, Sin­ga­pour, etc.), ces images sou­lignent les marques de la mon­dia­li­sa­tion.

Les pay­sages finissent par se res­sem­bler par­tout et deviennent de simples arrière-plans en fai­sant par­tie de notre vie quotidienne.

Le pho­to­graphe per­met de mettre en évi­dence ce qui tombe nor­ma­le­ment dans l’indifférence.

“L’Environnement est donc pré­senté ici comme presque acci­den­tel, dis­cor­dant, où la nature semble tem­po­rai­re­ment ou irré­mé­dia­ble­ment vain­cue.” pré­cise le pho­to­graphe pour illus­trer la pré­sence d’éléments discordants.

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Parisi, Glo­bal Land­scapes, Mas­simo Fia­meni Edi­tore, 2022, 120 p.