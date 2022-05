Gérard Titus-Carmel, Travers du temps

Deux faces du corps ou “cette déso­lante seconde où je me retrou­vais rendu biais à moi-même”

Il est des tra­vers du temps qui, comme ceux des ongu­lés, doivent être par­fois tran­chés pour voir ce qui se passe dedans. Il en va de même pour l’écriture.

Elle existe ici en deux pans : le poème lui-même et en face (le plus sou­vent) son pen­dant de prose qui per­met par­fois d’illustrer ou de pré­ci­ser le pro­pos initial.

D’où ce jeu (des plus sérieux) de “repons” pour cette dif­fu­sion de clarté “fil­trée par l’imposte” où l’histoire du corps et celle de lan­gage sont remises à plat par effet de double face.

Preuve au pas­sage que l’un est tou­jours mul­tiple comme le sens est un feuille­tage sauf à tom­ber dans des approxi­ma­tions d’usage.

Il s’agit donc ici d’éviter toute sim­pli­fi­ca­tion sans pour autant rendre la langue abs­conse. Ce qui est for­mi­dable chez Titus-Carmel reste son souci de clarté.

L’image lorsqu’elle n’apparait n’a qu’un but : le souci de pré­ci­sion et ce, dans notre pano­rama fami­lier n’offrant sou­vent que mys­tère et den­sité là où des “tigres” pas for­cé­ment bien­veillants sont là, sinon pour nous dépe­cer, du moins nous désunir.

Rete­nons donc d’un tel lan­gage en miroir et écho l’hallucination calme qu’il sus­cite par plans suc­ces­sifs. S’y découvre une forme de per­fec­tion d’une double emprise. Elle ren­voie aussi au jeu de dehors et de dedans ; cela, jusque dans des inver­sions de pers­pec­tives.

La pré­sence au monde en devient exa­cer­bée. Der­rière la “feinte trans­pa­rence”, entre échos et miroirs, s’instaure une forme de béance propre à sug­gé­rer, lorsque qu’elle s’impose, “l’inscrutable beauté de l’absence”.

En un mot, tout est parfait.

jean-paul gavard-perret

Gérard Titus-Carmel, Tra­vers du temps, Edi­tions Tara­buste, Saint-Benoît-du-Sault, mai 2022, 148 p. — 16,00 €.