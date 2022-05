Antonio Nardo, La Maison du Tibet

La Mai­son des êtres

Méfions-nous des appa­rences ou des titres. La mai­son du Tibet n’est pas per­due dans un loin­tain orient.

Il s’agit du nom d’un vil­lage situé dans les col­lines de Reg­gio Emi­lia, près de Canossa.

Son charme pro­pre­ment ita­lien est fondé sur l’importance his­to­rique qu’il eut pour Matilde di Canossa, com­tesse, duchesse, mar­quise et vicaire impé­riale du XIe siècle.

C’est, écrit l’auteur, “L’endroit où l’âme s’apaise comme un lac trans­pa­rent, calme et profond.”

Tout semble presque hors du temps et dans une ascen­sion vers les sphères céleste.

Une spi­ri­tua­lité demeure pour ten­ter d’apaiser la dou­leur et sug­gé­rer une forme de paix.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Nardo, La Mai­son du Tibet, https://www.facebook.com/anto.nardo, 2022.