Jean-Yves Le Naour & Brice Goepfert, Les Compagnons de la Libération — L’île de Sein

Et tous les hommes de l’île…

Ils ont été 1038 à appar­te­nir à cet ordre créé par le géné­ral de Gaulle pour dis­tin­guer ceux qui s’étaient levés contre le nazisme et avaient rejoint les Com­bat­tants de la France Libre.

Après les récits rela­tifs aux enga­ge­ments, entre autres, de Pierre Mes­mer, Hubert Ger­main, Phi­lippe Kie­fer, ce hui­tième volet de la série met le pro­jec­teur sur les habi­tants qui vivaient, en 1940, sur l’île de Sein.

Jean-Yves Le Naour met en scène quelques per­son­nages qui comptent sur l’île à cette époque et les por­teurs du récit. De l’ancien pêcheur qui a acquis le res­pect de la popu­la­tion, à Fanch, un ado­les­cent dont le père a dis­paru en mer, du curé qui reste une réfé­rence pour la morale au maire repré­sen­tant les auto­ri­tés et l’État, le scé­na­riste en pré­sente les actions et décrit les par­cours de cha­cun dans cette situa­tion de crise.

Bien qu’isolés, ils sont à l’écoute des nou­velles, de la pro­gres­sion de l’armée alle­mande, de la déroute de l’armée fran­çaise, de la signa­ture de l’Armistice…

C’est le gar­dien du phare qui entend l’Appel du géné­ral de Gaulle le 18 juin. Presque toute la popu­la­tion est réunie, le 22 juin, autour du seul poste de TSF du bourg pour écou­ter la redif­fu­sion du dis­cours du géné­ral qui invite tous les Fran­çais qui veulent res­ter libres à le rejoindre.

“Cet album s’appuie sur des faits réels et cor­res­pond, dans les grandes lignes, à la réa­lité his­to­rique”. Cepen­dant, le scé­na­riste admet avoir pris quelques liber­tés pour rendre plus lisible l’enchaînement des faits. Et cela donne un récit très struc­turé, har­mo­nieux, pre­nant en compte toutes les com­po­santes de l’affaire, que ce soit les natifs ou ceux qui, à un titre ou à un autre, ont fait escale sur l’île venant du continent.

Avec Brice Goep­fert au des­sin et Fabien Blan­chot à la mise en cou­leurs, les phases de l’histoire ont pris corps. La conju­gai­son du savoir-faire des deux créa­teurs donne un gra­phisme réa­liste. L’ensemble est dyna­mique, retra­çant exac­te­ment les démarches, les échanges entre les pro­ta­go­nistes.

Quelques planches syn­thé­tiques sont par­fai­te­ment réus­sies. Les décors, les vues de l’île rendent la réa­lité de l’époque et res­ti­tuent le cadre de l’intrigue, la beauté sau­vage des paysages.

Un album, concocté par un his­to­rien excep­tion­nel, qui rap­pelle les enga­ge­ments de ceux qui ont tout quitté pour défendre la liberté. Ce hui­tième tome conforte cette série par­ti­cu­liè­re­ment captivante.

serge per­raud

Jean-Yves Le Naour (scé­na­rio), Brice Goep­fert (des­sins) & fabien Blan­chot (cou­leurs), Les Com­pa­gnons de la Libé­ra­tion — L’île de Sein, Bam­boo, label “Grand Angle”, mars 2022, 56 p. – 14,50 €.