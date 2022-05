Alberto Giuliani, Surviving Humanity (exposition)

Erup­tions glacées

Alberto Giu­liani est né à Pesaro en Ita­lie en 1975. C’est un pho­to­graphe, jour­na­liste et vidéaste dont les cli­chés ont été publiés dans de nom­breux maga­zines inter­na­tio­naux.

Ses sujets ont été pré­sen­tées dans Vanity Fair, El Pais, Marie-Claire, La Repub­blica et Stern, entre autres.

Il a réa­lisé des cam­pagnes Web et vidéo pour des entre­prises inter­na­tio­nales et des ONG. Et est l’auteur de plu­sieurs livres pho­to­gra­phiques — notam­ment Gli immor­tali (2019), sur l’avenir de l’humanité, désor­mais tra­duit en alle­mand, espa­gnol et finnois.

Ses pho­tos sont à la fois belles, radi­cales et épu­rées. Et donnent une vision de quasi science-fiction froide et inci­sive.

La civi­li­sa­tion est vue selon des visions fan­to­males et rigide qui sai­sis­sant le regar­deur. Le tout sous cou­vert d’un ordre qui règne mais donne un cer­tain frisson.

jean-paul gavard-perret

Alberto Giu­liani, Sur­vi­ving Huma­nity, Sco­tia­bank CONTACT Pho­to­gra­phy Fes­ti­val 2022, Toronto, du 1er au 31 mai 2022.