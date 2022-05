Jean-Louis Giovannoni & Bernard Noël, Au présent de tous les temps : correspondances

Echanges poé­tiques

Ce livre pro­pose la cor­res­pon­dance de deux poètes majeurs : Jean-Louis Gio­van­noni et Ber­nard Noël. Ils explorent “en repons” le monde du lan­gage , de la poli­tique et en explorent les fosses.

Ces échanges ouvrent encore plus la vision des deux oeuvres res­pec­tives, les irriguent de leur connaissance.

N ico­las Pes­quès pré­sente non sans rai­sons les deux créa­teurs comme “deux bous­soles, deux champs magné­tiques incon­tour­nables”.

Une pre­mière période, ouverte en 1991, s’achève en 1995 après une ving­taine de lettres, avant de faire place à deux décen­nies de silence et la reprise des échanges en 2017 à tra­vers 60 missives.

Cette cor­res­pon­dance reste qua­si­ment stric­te­ment lit­té­raire — les aspects pri­vés n’y appa­raissent que briè­ve­ment (la mort de Paul Otcha­kovsky Lau­rens par exemple ou à tra­vers le mou­ve­ment des gilets jaunes). Le monde contem­po­rain n’est évo­qué que par sa mar­chan­di­sa­tion, les accé­lé­ra­tions média­tiques et l’importance gran­dis­sante des images.

Mais l’essentiel est ailleurs. L’auteur de Extraits du corps et de celui de Gar­der le mort s’intéressent ici avant tout au corps du lan­gage, à l’oubli et sa corol­laire, la mémoire.

Tout est syn­thé­tisé dans ce que fait le geste d’écrire et la nature même de l’écriture. “Il n’y a pas de temps dans l’écriture” écrit Ber­nard Noël. Mais c’était là pour lui comme pour Gio­van­noni une vue de l’esprit.

Le second est plus tumul­tueux que son dis­cret com­père. Mais au-delà de désac­cords ponc­tuels, deux pen­sées se croisent, rebon­dissent par-delà le doute et l’enchantement que pro­cure l’écriture.

D’un côté les mots enva­hissent, de l’autre ils manquent à “la bouche sans lèvres”. Mais dans les deux cas, “c’est le regard de l’autre qui me met au monde et qui m’y main­tient” assure Gio­van­noni.

Et se déroule “en live” un exer­cice et une quête de ce qui échappe à la mémoire comme au temps qui passe. C’est là un bien beau partage.

jean-paul gavard-perret