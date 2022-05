Sandra Martineau, Changer de ciel pour mieux voir les étoiles

Atten­tion aux héritages…

Chloé Edouard sort de chez un notaire. Elle a hérité d’une grand-mère qu’elle croyait morte avant sa nais­sance. Il s’agit d’une mai­son dans le vil­lage de Main­te­nant, au sud du dépar­te­ment de la Sarthe. Sa mère lui a menti pen­dant plus de vingt-neuf ans. Mais que faire de cette mai­son en pleine cam­pagne, elle qui n’aspire qu’au confort du centre-ville?

En pleine inter­ro­ga­tion, elle reçoit la visite de son édi­trice qui vient la relan­cer. Jeune auteure à suc­cès, elle ne doit pas être oubliée par ses lec­teurs. Chloé sort d’une rup­ture avec un bel Ita­lien qui a dévasté sa vie sen­ti­men­tale, son reste de dignité et son compte épargne.

Bien qu’elle ait envie de vendre cette mai­son au plus vite, que des ache­teurs sont déjà posi­tion­nés, elle décide d’aller sur place pour prendre un peu de large. Et elle quitte Paris, terrifiée.

Pen­dant ce temps, dans le vil­lage, un groupe d’une dou­zaine de per­sonnes est en réunion pour cher­cher les moyens de faire fuir cette étran­gère. Il ne faut pas que cette mai­son soit ven­due à n’importe qui…

Avec une héroïne en proie à un mal-être, un mal de vivre dus à la néces­sité de rendre un manus­crit qu’elle a du mal à écrire, une situa­tion amou­reuse au plus bas, l’auteure mul­ti­plie les rebon­dis­se­ments. Elle met en scène une série de pro­ta­go­nistes déca­lés, cer­tains cha­leu­reux, d’autres fran­che­ment hos­tiles.

Mais Chloé fait front mal­gré les dif­fi­cul­tés liées à la rura­lité, s’incruste mal­gré les pro­blèmes posés par son ins­tal­la­tion : le vil­lage est en zone blanche pour les réseaux de com­mu­ni­ca­tions modernes, sa voi­ture est en panne.

Et des secrets sur­gissent par petites touches entre non-dits et semi-confidences. Des véri­tés vont émer­ger et des atti­tudes s’expliquer.

Avec un style alerte, une écri­ture cise­lée, San­dra Mar­ti­neau livre une his­toire attrac­tive, par touches légères. Elle met en scène nombre de sen­ti­ments humains, fait vibrer les émo­tions, de l’amitié au res­pect des autres, de la tolé­rance à l’amour, de la décou­verte de soi à la défense de l’humanité…

Entre ten­dresse et humour, entre per­son­nages hauts en cou­leur et situa­tions cocasses, San­dra Mar­ti­neau pro­pose une comé­die pétillante, fort agréable à lire.

serge per­raud

San­dra Mar­ti­neau, Chan­ger de ciel pour mieux voir les étoiles, XO Édi­tions, coll. “Roman”, mai 2022, 304 p. – 19,90 €.