Nocturne ET AUTRES CHANTS D’OISEAUX au musée — MBA Lyon

En juin, musique au musée !

NOCTURNE MUSICALE ET AUTRES CHANTS D’OISEAUX

Dans l’exposition Éric Poi­te­vin. Invité

Ven­dredi 3 juin de 18h à 22h

CONCERT : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

The sound your eyes can fol­low

Samedi 4 juin de 14h à 18h

CONFÉRENCE MUSICALE ET ORNITHOLOGIQUE : ET AUTRES CHANTS D’OISEAUX

Avec le Quar­tet La Forge

Tout à la fois concert et confé­rence avec le Quar­tet La Forge et les récits orni­tho­lo­giques de Ber­nard Fort, cette pro­po­si­tion ori­gi­nale invite le public à décou­vrir une musique à la fois écrite et impro­vi­sée, qui rentre en réso­nance et rebond poé­tique avec la confé­rence orni­tho­lo­gique et scien­ti­fique où l’on vient s’instruire avec gour­man­dise de la vie des oiseaux et assou­vir sa curio­sité.

Avec le Quar­tet La Forge : Fran­çois Rau­lin (piano), Ber­nard Fort (orni­tho­logue, élec­troa­cous­ti­cien), Pas­cal Berne (contre­bas­siste), Michel Man­del (clarinettiste).

Concert dans l’auditorium à 19h15 et 20h30 — Durée 40 min.

Ce concert est sur réser­va­tion et acces­sible avec un billet d’entrée avec acti­vité à la nocturne.

Regar­dez un extrait du concert

PARCOURS SONORE DANS L’EXPOSITION

Avec les musi­ciens Michel Hen­ritzi & co

Carte blanche aux musi­ciens Michel Hen­ritzi & co : 4 solos, 4 ins­tru­ments, 4 gestes, en écho aux pho­to­gra­phies d’Éric Poi­te­vin. Le public est convié à suivre cha­cune des pro­po­si­tions musi­cales dans les salles de l’exposition. Durant cette déam­bu­la­tion, il pourra écou­ter la musique silen­cieuse des pho­to­gra­phies, s’accordant dans son ima­gi­naire aux gestes des musi­ciens, à leurs tours sujets pho­to­gra­phiques pris dans le regard du visi­teur : Lise Bar­kas à la cor­ne­muse dans la salle consa­crée aux pho­to­gra­phies de roseaux, Lean­dro Bar­za­bal et sa gui­tare bri­sée parmi les cer­vi­dés, Jean-Luc Guion­net au saxo­phone alto, impro­vi­sant devant les oiseaux, Sté­phane Clor au vio­lon­celle pic­colo dia­lo­guant avec l’écho pho­to­gra­phique de l’œuvre de Zurbaran.

À 18h30, 19h15, 20h et 20h45 — Durée 20 min.

Acces­sible sans réser­va­tion avec le billet d’entrée à la nocturne.

MÉDIATIONS DANS LES SALLES D’EXPOSITION

Des média­tions devant les œuvres sont éga­le­ment pro­po­sées dans l’exposition par Marie-Eve Durand et Orianne Pri­vault, média­trices culturelles.

À 19h, 19h45 et 20h30 — Durée 10 min.

Acces­sible sans réser­va­tion avec le billet d’entrée à la nocturne.

Tarifs

Entrée à la noc­turne avec le concert dans l’auditorium : 8 € / 6 € / 3 €

Entrée à la noc­turne sans le concert dans l’auditorium : 5 € / 3 € / gratuit

Le café res­tau­rant du musée est ouvert les soirs de nocturne.

CONCERT : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

THE SOUND YOUR EYES CAN FOLLOW

SAMEDI 4 JUIN DE 14H À 18H

Dans le jar­din du musée, l’ensemble Taren­tule explore en miroir l’aspect sculp­tu­ral, archi­tec­tu­ral de la musique vocale contem­po­raine et de la musique vocale de la fin de la Renaissance.

L’ensemble Taren­tule : Xavier de Ligne­rolles, ténor et direc­teur artis­tique, Ste­renn Boul­bin, soprano, Cecil Gal­lois, alto et direc­teur artis­tique, Fré­dé­ric Albou, basse.

Toutes les 45 minutes, à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h

Gra­tuit, sans réservation.

Photo : Vue de l’exposition Éric Poi­te­vin. Invité. A droite, Éric Poi­te­vin, série des oiseaux réa­li­sée entre 2013 et 2020. © ADAGP, Paris, 2022. A gauche, Jean Pierre Xavier Bidauld, Oiseaux morts, 1801 et Oiseaux morts à l’écrevisse, 1801. Lyon, musée des Beaux-Arts. Image © Lyon MBA – Photo Mar­tial Couderette

Musée des Beaux-Arts de Lyon

20 place des Ter­reaux

69001 Lyon

33 (0)4.72.10.17.40

Musée ouvert tous les jours

sauf mardi et jours fériés

de 10h à 18h

ven­dredi de 10h30 à 18h