Meg Mason, Évidemment Martha

Un roman psy­cho­lo­gique, spi­ri­tuel et émouvant

Martha a qua­rante ans. Elle tient une chro­nique culi­naire humo­ris­tique pour le maga­zine des super­mar­chés Wai­trose. Son mari est méde­cin spé­cia­lisé dans les soins inten­sifs. Elle oscille tou­jours entre les extrêmes et lui garde tou­jours le juste milieu.

Elle a une sœur cadette de quinze mois qui attend son qua­trième enfant. Son père aurait pu être un grand poète. Son pre­mier texte avait été publié dans le New Yor­ker était pro­met­teur. Mais son recueil est tou­jours dans la rubrique À paraître. Sa mère réa­lise des sculp­tures avec les maté­riaux de recy­clage les plus divers. Selon un article du Times, elle est une sculp­trice d’une impor­tance mineure.

Mar­tha, depuis ses dix-sept ans oscille entre bipo­la­rité, ano­rexie et dépres­sion, une suite de patho­lo­gies qui lui détruisent la vie. Elle est tou­jours pro­fon­dé­ment mélan­co­lique. Ses actes au quo­ti­dien sont géné­ra­le­ment incom­pré­hen­sibles et elle a beau­coup de mal dans ses rap­ports aux autres.

Patrick, son mari, l’a quit­tée depuis deux jours. Elle n’a plus nulle part à aller…

Avec un ton léger, presque badin, l’auteure décrit l’existence quo­ti­dienne d’un micro­cosme cen­tré sur Mar­tha, sur sa famille et son envi­ron­ne­ment social proche. C’est la des­crip­tion d’une femme au com­por­te­ment sans cesse bor­der­line, mêlé cepen­dant de ten­dresse. Elle est entou­rée de per­son­nages aux por­traits cocasses, aux atti­tudes et réac­tions amu­santes tein­tées de déri­sion.

Meg Mason dépeint les riva­li­tés, les jalou­sies, les illu­sions et sur­tout les dés­illu­sions, les non-dits. Le ton est à l’humour et à la tris­tesse à la fois car c’est le récit, avec un déta­che­ment d’entomologiste, de la vie d’une tribu qui n’a qua­si­ment rien réussi. En fait, l’existence de nom­breuses per­sonnes qui ont eu des pro­jets, des ambi­tions mais que les cir­cons­tances n’ont pas per­mis de concré­ti­ser ou parce que le talent n’était pas au rendez-vous.

Toute­fois, à l’attention des hypo­con­driaques qui assi­mi­le­raient quelques dou­leurs à l’état patho­lo­gique de l’héroïne, l’auteure pré­cise bien que les symp­tômes décrits ne cor­res­pondent pas à une mala­die men­tale réelle, que les trai­te­ments, les médi­ca­ments et conseils médi­caux sont pure­ment fic­tifs.

Évi­dem­ment Mar­tha est un roman tendre et sombre qui conjugue pro­fon­deur psy­cho­lo­gique et humour acéré.

serge per­raud

Meg Mason, Évi­dem­ment Mar­tha (Sor­row and Bliss), tra­duit de l’anglais par Anne Le Bot, Le cherche midi, coll. “Roman étran­ger”, mai 2022, 416 p. — 22,00 €.