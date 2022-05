Paolo Ventura, Flatland Amsterdam (exposition)

L’image et son double

Le Mila­nais Paolo Ven­tura conte des his­toires (de l’art) par ses pho­to­gra­phies avec un don natu­rel de la nar­ra­tion en images.

En cha­cune d’elles existent un mys­tère et une atmo­sphère étrange qui accrochent le regard.

Maître des illu­sions, le pho­to­graphe efface des choses pour en faire appa­raître d’autres.

Et ce, avec un goût pour la mort et la disparition.

Il les fait remon­ter à la peur omni­pré­sente de perdre quelqu’un qu’il aime.

C’est ce qu’il tra­duit dans ses tra­vaux et leur scé­no­gra­phie qui ramènent tou­jours à l’allusion à d’autres oeuvres.

Tout son tra­vail en dépend et, par de telles créa­tions, Ven­tura pousse à la réflexion.

Cela, à tra­vers une cer­taine lumière sur les êtres et les trans­for­ma­tions de leur re-présentation.

jean-paul gavard-perret

Paolo Ven­tura, Flat­land Amster­dam, Flat­land Gal­lery, Lijn­baans­gracht 314, 1017 WZ Amster­dam, Pays-Bas, mai 2022.