Fantasmi e altri misteri, Fumetti nei Musei, Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino (“Fantômes et autres mystères”, “Bandes dessinées dans les Musées”, Galerie Savoie des Musées Royaux de Turin)

Fan­tasmi tra le sale della Gal­le­ria Sabauda di Torino: ai Musei Reali le tavole più spa­ven­tose di 20 autori ita­liani

19 Mag­gio 2022

Improv­vise appa­ri­zioni, opere ani­mate, ritratti in carne e ossa, condan­nati a morte, anime per­dute, spi­riti mito­lo­gici, sto­rici colon­nelli. Arri­vano dal mare o dalla terra i per­so­naggi e le sto­rie di “Fan­tasmi e altri mis­teri”, la nuova mos­tra tema­tica di “Fumetti nei Musei” nella Gal­le­ria Sabauda dei Musei Reali di Torino, dal 17 mag­gio all’11 settembre.

Sal­tano fuori da tele o scul­ture, giro­va­gano indis­tur­bati tra i cor­ri­doi di cas­telli e musei, accom­pa­gnando i per­corsi dei visi­ta­tori più corag­giosi: “Fan­tasmi e altri mis­teri” è il titolo del nuovo capi­tolo espo­si­tivo del pro­getto del minis­tero della Cultura, gui­dato dal minis­tro Dario Fran­ces­chini, nato per avvi­ci­nare anche i più gio­vani ai luo­ghi della cultura italiani.

“I Musei Reali accol­gono con entu­siasmo questa mos­tra, un ponte tra pas­sato e pre­sente per inda­gare le col­le­zioni del patri­mo­nio cultu­rale. Il fumetto è una forma nar­ra­tiva che si lega ad altri lin­guaggi artis­tici pre­senti nelle col­le­zioni seco­lari” com­menta la diret­trice dei Musei Reali Enrica Pagella. […]

tra­duc­tion :

Les fan­tômes dans les salles de la Gale­rie Sabauda de Turin : aux Musées Royaux, les tableaux les plus effrayants de 20 auteurs ita­liens

(Les Musées royaux de Turin (pôle muséal ayant vu le jour en 2016) com­prennent le Palais royal, les Jar­dins royaux, la Biblio­thèque et l’Armurerie royale, la Gale­rie Sabauda, le Musée d’antiquités, le Palais Chia­bese et la Cha­pelle du Saint-Suaire — ndt).

19 Mai 2022

Appa­ri­tions sou­daines, œuvres ani­mées, por­traits en chair et en os, condam­nés à mort, âmes per­dues, esprits mytho­lo­giques, his­to­riens colo­nels : les per­son­nages et les his­toires de “Fan­tômes et autres mys­tères” (la nou­velle expo­si­tion thé­ma­tique de “Bandes des­si­nées dans les Musées” dans la Gale­rie Savoie des Musées Royaux de Turin, du 17 mai au 11 sep­tembre) arrivent de la mer ou de la terre.

Ils sautent de toiles ou de sculp­tures, errent tran­quille­ment dans les cou­loirs des châ­teaux et des musées, accom­pa­gnant les par­cours des visi­teurs les plus cou­ra­geux : “Fan­tômes et autres mys­tères” est le titre du nou­veau thème d’exposition du pro­jet du minis­tère de la Culture, dirigé par le ministre Dario Fran­ces­chini, né pour rap­pro­cher aussi les plus jeunes des lieux de la culture italienne.

“Les Musées Royaux accueillent avec enthou­siasme cette expo­si­tion, un pont entre passé et pré­sent pour étu­dier les col­lec­tions du patri­moine cultu­rel. La bande des­si­née est une forme nar­ra­tive qui se lie à d’autres lan­gages artis­tiques pré­sents dans les col­lec­tions sécu­laires”, com­mente la direc­trice des Musées Royaux Enrica Pagella. […]

fre­de­ric grolleau

