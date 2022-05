Christine Valcke & Jacques Mataly, Seuils. Transparences (exposition)

Entre effa­ce­ment et présence

Chris­tine Valcke et Jacques Mataly savent ce que re-présenter veut dire. Ils répondent à l’injonction de Beckett lorsqu’il écrit à pro­pos des peintres du réel dans Le Monde et le Pan­ta­lon : “qu’ils ne nous emmerdent pas avec leurs his­toires d’objectivité”.

Ce que Chris­tine Valke énonce à sa manière : “L’art est une pas­se­relle vers une autre dimen­sion du monde, une réflexion inté­rieure qui cherche à don­ner forme à ce que nous per­ce­vons de la réalité”.

Cela entraine une forme de perdre-voir d’un genre par­ti­cu­lier. Evo­ca­tions, pay­sages, etc., pour signi­fier, doivent pas­ser par la lan­gage de l’encre ou de la matière dans un mou­ve­ment inces­sant de retour à soi — Chris­tine Valcke évoque fort jus­te­ment un “pro­ces­sus d’écoute et de récep­ti­vité” — pour res­ti­tuer l’extérieur afin qu’il devienne chez le regar­deurs une expé­rience pour son regard.

Jacques Mataly décrit lui-même sa quête et sa traque comme “une invi­ta­tion à voir l’impossible, à pro­me­ner son regard au bord du globe ter­restre, c’est une ligne de flot­tai­son de l’imaginaire.“

Il se donne comme obli­ga­tion de sai­sir l’impossible, l’intangible, l’évanescence.

Si bien que peindre pour l’une, pho­to­gra­phier l’horizon pour l’autre, revient à sai­sir une chose qui n’existe pas appa­rem­ment “comme ça”, et la fixer sur un sup­port.

Et ce, dans “un jeu per­ma­nent de confrontation-fusion entre masse et trans­pa­rence en per­pé­tuel mou­ve­ment et aux tran­si­toires équi­libres qu’il engendre” dit Chris­tine Valcke.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Valcke & Jacques Mataly, Seuils. Trans­pa­rences, Librai­rie Ombres Blanches, Tou­louse, du 2 juin au 7 juillet 2022.