Francesco Mercadante, Harvesting Pomegranates / Récolte des Grenades

L’échange

Souvent, Fra­nesco Mer­ca­dante ignore les lignes pour ne rete­nir que les cou­leurs. Et sou­dain, nous somme pris dans un fes­ti­val de bleu, de rose.

Mais ici il change de cap pour une rai­son for­tuite : “C’était le 19 sep­tembre 2020, j’étais au tra­vail, et alors que je pei­gnais les esca­liers d’une mai­son, j’ai été attiré par un grand bruit et j’ai regardé par la fenêtre sur la cour en contre­bas. Un mon­sieur et une dame, tout deux déjà bien avan­cés en âge mais par­ti­cu­liè­re­ment la femme, cueillaient des gre­nades direc­te­ment sur l’arbre” écrit le photographe.

Et sou­dain le chantre des grands pay­sages oni­riques a oublié son ouvrage en cours pour sor­tir et sai­sir cette scène avec son télé­phone por­table. Il a donc suivi le ramas­sage : per­ché sur une échelle et por­tant des lunettes de pro­tec­tion le vieil homme coupe les gre­nades en les jetant dans te tablier tendu par sa mère. Par­fois, le fruit rate sa cible mais le tablier de la femme se rem­plit peu à peu, elle le vide dans une boîte rouge, en pre­nant soin de net­toyer soi­gneu­se­ment les fruits.

Fran­cesco Mer­ca­dante sai­sit la cocas­se­rie et la ten­dresse de cet échange entre mère et fils.

Par le noir et blanc, le pho­to­graphe crée un sou­rire et une émo­tion lumi­neuse d’une scène qui chaque année doit reprendre son cours pour sou­li­gner sim­ple­ment la vie qui dure et son extase simple.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Mer­ca­dante, Har­ves­ting Pome­gra­nates / Récolte des Gre­nades, 2022, https://www.francescomercadante.com/it/home-it/