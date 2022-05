Peer Gynt (Henrik Ibsen / David Bobée)

La quête indé­fi­ni­ment fes­tive de soi

Cela com­mence par un blues, entonné par un gui­ta­riste chan­teur qui enjô­lera la salle de ses notes pleu­rantes ou chan­tantes durant tout le spec­tacle. Un jeune homme alerte qui cara­cole dans les mon­tagnes est aux prises avec sa mère. Il est ques­tion de chasse, de men­songes, d’épopées fan­tas­ma­go­riques.

Le pre­mier acte, qui se déroule pen­dant la célé­bra­tion d’un mariage, est ins­tallé dans une atmo­sphère de fête foraine ; les per­son­nages prennent des pos­tures gitanes et cir­cas­siennes. Le deuxième acte conduit Peer Gynt au pays des trolls, mau­vais génies qui essaient de le pié­ger et de le marier, lui qui entend échap­per à tout engagement.

Le troi­sième acte est celui de la mort de sa mère et de l’engagement radi­cal d’une femme, Sol­veig, pour lui : son dévoue­ment sans réci­proque est incon­di­tion­nel. Au qua­trième acte, on retrouve Peer Gynt voué à toutes les méta­mor­phoses, d’abord en entre­pre­neur escla­va­giste for­tuné, magnat ins­piré, ensuite en pro­phète dans le désert, puis dans un asile d’aliénés.

Le cin­quième acte pré­sente Peer Gynt vieilli, enclin à sol­der ses comptes : après un nau­frage, aux prises avec la mort, il tente de dif­fé­rer l’échéance, retrouve Sol­veig, cherche à com­prendre l’ensemble de sa vie.

Même si les der­nières scènes peuvent être jugées redon­dantes, car l’écriture d’Ibsen s’y fait trop expli­cite, on assiste à une repré­sen­ta­tion ample, riche, affrio­lante, d’un texte dif­fi­cile, truffé d’évocations d’œuvres lit­té­raires. Mais sous ses aspects bario­lés, l’histoire de Peer Gynt est simple : c’est celle d’un homme qui se nour­rit de vaga­bon­dages, de rêves, et qui est vic­time de ce fait d’exclusion sociale. Lui qui vit sans prin­cipes, parce qu’il récuse ses sou­ve­nirs, se jette dans l’action comme s’il était agi par la situa­tion.

Loin de faire de Peer Gynt un ado­les­cent inadapté, David Bobée se sai­sit de l’aspect oni­rique du pro­pos de la pièce et recons­truit le mythe d’une per­son­na­lité sin­gu­lière qui se perd de ne ces­ser de vou­loir se trou­ver. La troupe se montre vir­tuose dans l’art d’engendrer des ambiances, rele­vant le défi de la diver­sité des cadres de la pièce, pré­sen­tant un spec­tacle aux charmes multiples.

Une mise en scène accom­plie, réjouis­sante, des comé­diens enjoués, drôles et effi­caces : une inter­pré­ta­tion qui consti­tue une incon­tes­table réussite.

chris­tophe gio­lito & manon pou­liot



Peer Gynt

texte Hen­rik Ibsen

tra­duc­tion Fran­çois Regnault

mise en scène et adap­ta­tion David Bobée

Peer Gynt © Arnaud Bertereau

Avec Clé­mence Ardoin, Jérôme Bidaux, Pierre Car­ton­net, Amira Che­bli, Cathe­rine Dewitt, Radouan Leflahi, Thierry Met­te­tal, Gré­gori Miège, Marius Moguiba, Lou Valen­tini, com­po­si­tion et inter­pré­ta­tion musi­cale Butch McKoy.

Dra­ma­tur­gie Cathe­rine Dewitt ; assis­tante à la mise en scène Sophie Col­leu ; scé­no­gra­phie David Bobée & Auré­lie Lemai­gnen ; créa­tion lumière Sté­phane Babi Aubert ; créa­tion son Jean-Noël Fran­çoise ; cos­tumes Pas­cale Barré ; régie géné­rale Fran­çois Maillot ; régie pla­teau Papy­thio Matou­didi ; acces­soires Chris­telle Lefebvre et Papy­thio Matou­didi ; construc­tion de la struc­ture du décor les ate­liers du Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique toiles peintes par les ate­liers de l’Opéra de Limoges ; construc­tion des élé­ments mobiles Richard Rewers.

Durée 1ère par­tie 2h20, entracte: 20 minutes, 2ème par­tie 1h20

Pro­duc­tion CDN de Normandie-Rouen

copro­duc­tion Le Grand T de Nantes, Les Théâtres de la ville de Luxem­bourg, Les Gémeaux Scène Natio­nale de Sceaux, Châ­teau­val­lon scène natio­nale – Avec le dis­po­si­tif d’insertion de l’Ecole du Nord, sou­tenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Région Hauts-de-France

Spec­tacle créé le 10 jan­vier 2018 au Grand T à Nantes. Tour­née 2021–22 : 18 et 19 novembre 2021 Points com­muns, Nou­velle scène natio­nale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (95) ; 26 et 27 novembre 2021 Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire (49) ; du 17 au 22 décembre 2021 et du 4 au 7 jan­vier au Théâtre du Nord, CDN Lille Tour­coing Hauts-de-France (59) ; du 10 au 13 mai 2022 au des Quar­tiers d’Ivry, Centre dra­ma­tique du Val-de-Marne (94) ; du 18 au 20 mai 2022 à la MC2, mai­son de la Culture de Gre­noble (38) ; les 17 et 18 juin 2022 au Prin­temps des comé­diens, Mont­pel­lier (34).