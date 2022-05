Lydie Planas, Dires au bord des plis & Richard Meier, Surtout la nuit par temps clair (exposition)

Bande à part

Lydie Pla­nas aime ren­ver­ser les sur­faces : et si le “vrai” titre du livre est bien Dires au bord des plis, de fait il est pré­cédé en faux titre (qui devient le bon) de l’adresse à laquelle ce livre est dédié : “à l’être sis­mo­graphe, à Richard Meier”.

Et c’est aussi une manière de saluer celui dont l’exposition per­son­nelle, Sur­tout la nuit par temps clair, a lieu en même temps que l’édition de ce livre.

Celui-ci — en “repons” au tra­vail de Meier — devient une suite, une suie et un “suis” ver­té­bral aux syn­copes cal­ci­nées.

Lydie Pla­nas, tou­jours au bord des gouffres, y écrit comme à l’ombre de sa gorge dans le res­sac des nuits et l’écume des jours.

Elle reste l’ardente brû­lée à laquelle Meier ouvre la pos­si­bi­lité de navi­guer en des “pages radeaux” à l’épreuve du corps broyé.

Ce der­nier crée le pas­sage là où la pen­sée se griffe, se mange, “se tape la tempe au gron­de­ment du mot”.

Tout devient incan­des­cent pour don­ner pré­sence au corps chaos de “l’envasée”. Elle explore ses laby­rinthes dans l’espoir d’en trou­ver la sor­tie. Et ce, jusque dans les plis de la boîte crâ­nienne de la som­nam­bu­lique rêveuse éveillée.

Chez elle, jamais de tri­che­rie mais un face-à-face impi­toyable afin que ces plis se trans­forment en célestes sillons.

Le temps n’est pas encore venu mais quelque chose avance.

Meier n’y est pas pour rien

jean-paul gavard-perret

- Lydie Pla­nas, Dires au bord des plis, Edi­tions Voix — Richard Meier, 2Elne, 2022, 40 p.,

- Richard Meier, Sur­tout la nuit par temps clair, Gale­rie Lli­gat, Per­pi­gnan du 21 mai au 4 juillet 2022.