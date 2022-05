Francesco Bosso, Big roots (exposition)

De natura

La nature est un sujet majeur en pho­to­gra­phie. Et ce, depuis, au début du siècle der­nier, les tra­vaux Ansel Adams. Avec ses œuvres récentes de Fran­cesco Bosso, reprend le style monu­men­tal de celui-ci.

Il célèbre en consé­quence la beauté de la nature, mais il nous met aussi en garde contre les dégâts de l’environnement.

Les oli­viers cen­te­naires monu­men­taux du sud de l’Italie et en par­ti­cu­liers des Pouilles qu’il pho­to­gra­phie montrent ils sont vic­times des chan­ge­ments cli­ma­tiques et à l’utilisation de la terre.

Par ailleurs, des énormes ice­bergs sur­gissent telles de magni­fiques sculp­tures flot­tantes, mais en même temps ils deviennent la preuve flot­tante de la hausse des tem­pé­ra­tures dans l’Arctique et donc de sa dégradation.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Bosso, Big roots, Smi­th­Da­vid­son Gal­lery, Photo Lon­don 2022, du 12 au 15 mai 2022.