Collectif, Entre mémoire et oubli

Mémoires pour un futur douteux

Sous le direc­tion de Camille Saint-Jacques et Eric Suchère, ce bel et dense ensemble aborde le dilemme de notre rela­tion entre mémoire et oubli à tra­vers un lot d’oeuvres dis­pa­rates mais qui éclairent un tel sujet.

Les “pièces” rap­por­tées ont toute une impor­tance majeure en une telle approche. Fabrice Lau­ter­jung explore le cor­pus majeur que repré­sente Histoire(s) du cinéma de Godard et Roland Grecht fait replon­ger dans L’Atlas Mné­mo­syne d’Aby War­burg.

Tous les auteurs per­met­tant, comme l’écrit Fran­çois Har­tog, de “ron­ger notre rap­port au passé mais aussi à un futur mar­qué par l’anthropocène”. D’où cette pré­sence d’une véri­table his­toire des arts en des moments majeurs : du land art de Robert Smith­son en pas­sant par Vit­to­rio de Sica et autres fabri­cants de l’Histoire et au sein de ses désordres.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Entre mémoire et oubli, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 11 mai 2022, 224 p. — 25,00 €.