O.Carol & Georges Van Linthout, Goat Mountain

Une ini­tia­tion bru­tale et sauvage

O. Carol (Caro­line Van Lin­thout) et Georges Van Lin­thout adaptent en bande des­si­née le livre de David Vann paru en 2014 aux édi­tions Gall­meis­ter.

Le roman­cier, né en Alaska, s’est ins­tallé en Nouvelle-Zélande pour fuir le culte des armes, ce culte si prisé aux États-Unis.

Dans le nord de la Cali­for­nie, en 1978, trois hommes et un gar­çon de onze ans, rejoignent leur ter­rain de chasse à Goat Moun­tain. Le grand-père, son fils, Tom, un ami, accom­pagnent le gar­çon. Cette fois, selon les lois fami­liales, ce der­nier aura le droit de tuer un cerf puis de suivre le rite qui fera de lui un « adulte ». Le gar­çon, sans doute bercé depuis l’enfance par des récits épiques de chasse, est impa­tient d’utiliser un fusil, de tirer, de tuer.

Quand ils arrivent sur leurs terres, ils voient un homme qui admire la val­lée. Ils pensent tout de suite à un bra­con­nier. Alors que son père fait regar­der l’homme avec la lunette de son fusil, le gar­çon tire. Les adultes sont stu­pé­faits. Ils se rendent près de l’homme espé­rant qu’il ne soit que blessé. Mais c’est un cadavre et le gar­çon n’a aucun remords. S’installe alors, entre les quatre, une atmo­sphère délé­tère entre pul­sions pri­mi­tives, ins­tinct de chas­seur, de pré­da­teur et rémi­nis­cences sociales et morales.

Les scé­na­ristes reprennent les thèmes prin­ci­paux déve­lop­pés par David Vann, à savoir, le libre com­merce des armes, du culte de la chasse, le plai­sir de tuer qui anime cer­tains indi­vi­dus, l’initiation et le pas­sage à l’âge adulte. C’est aussi la trans­mis­sion de la tra­di­tion sécu­laire dans cer­tains milieux, où le pas­sage à l’âge adulte se fait par le droit à accom­plir cer­tains actes. Cet usage, dans les lignées fami­liales, se trans­met de géné­ra­tions en géné­ra­tions.

C’est le désar­roi d’adultes quand ils com­prennent qu’ils ont donné nais­sance à un monstre pour qui avoir le droit de se ser­vir d’une arme, tuer est natu­rel, que ce soit un homme ou un cerf. L’assassinat de cet homme immerge le récit dans un drame asphyxiant et très noir. C’est aussi l’interrogation sur les ori­gines de la vio­lence et de sa transmission.

Le gra­phisme, des­sin et cou­leurs, relève du talent de Georges Van Lin­thout qui pro­pose un des­sin réa­liste avec une éco­no­mie de traits, pri­vi­lé­giant les à-plats de gris, de teintes neutres, mais illus­trant quelques scènes, quelques planches de cou­leurs lumi­neuses.

Un superbe album à décou­vrir pour mesu­rer le poids de tra­di­tions fami­liales avec le goût pour les armes, pour le sang, jusqu’à la perte de repères sociaux et de toute humanité.

serge per­raud

O.Carol (sce­na­rio d’après le roman de David Vann) & Georges Van Lin­thout (sce­na­rio, des­sin et cou­leurs), Goat Moun­tain, phi­léas, avril 2022, 144 p. – 19,90 €.