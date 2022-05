Marc Blanchet, 17 secondes & And Also The Trees

Arbre de vie

Qui n’est pas pour­suivi par le fan­tôme d’un arbre ? Autour de lui lou­voie une forme de volupté par­ti­cu­lière. Écri­tures pho­to­gra­phique et lit­té­raire se côtoient ou se dis­joignent pour pen­ser le pay­sage, dans ses mys­tères, ses rup­tures, son opa­cité et par­fois son silence.

En miroir d’un essai sur l’acte pho­to­gra­phique et la per­cep­tion de son propre corps lors des prises de vue, l’écrivain-photographe Marc Blan­chet, par l’horizontalité du pay­sage ou la ver­ti­ca­lité d’un arbre, met face à un uni­vers qui sur­git entre sou­dai­neté et dis­pa­rité, pré­sence et profusion.

Nous entrons en la vibra­tion de l’arbre. Par­fois ‚il reste un corps loin­tain nous en sommes sépa­rés.

Par­fois, il devient la sil­houette d’attente tout en res­tant les rem­part d’un monde premier.

Pour Blan­chet, l’arbre nous arrache à nous-mêmes. Son injonc­tion silen­cieuse est le seul recours quand on vou­drait tou­jours être en son centre, il est le coeur de ce qu’on res­sent. L’élan vital et le refuge. “ Venez dans mon royaume dit l’arbre ” disait déjà Guille­vic.

Celui-là reste le temps qui n’en finit pas de s’incarner. Il est la source à laquelle s’abreuvent toutes les feuilles de la vie.

Bref, il est. Le ciel est divisé par lui. Il en emporte le quo­tient. L’arbre est d’emblée sa masse. Il forge la pous­sée vers nous d’une pro­fon­deur qui va res­ter close : elle est en cela irre­pré­sen­table.

Pour­tant, il y a le miracle de la pho­to­gra­phie qui n’en finit pas de l’ouvrir jusqu’à la chair. Non seule­ment de qui il est mais de la femme qui est aussi le centre d’une telle histoire.

jean-paul gavard-perret

Marc Blan­chet, 17 secondes & And Also The Trees, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, avril 2022, 72 p. — 20,00 €.