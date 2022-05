Franz Ackermann, A Range of Thoughts (exposition)

Les cartes men­tales de Franz Ackermann

La nou­velle expo­si­tion de l’artiste alle­mand Franz Acker­mann crée une confron­ta­tion entre les obser­va­tions per­son­nelles de l’artiste au fil des décen­nies sur la typo­lo­gie des espaces urbains et la réa­lité d’une pan­dé­mie mondiale.

Franz Acker­mann trans­forme l’espace de la gale­rie à Paris avec une ins­tal­la­tion immer­sive. Elle a pour but d’interroger la notion de voyage phy­sique et men­tal. L’artiste place en plein coeur de la gale­rie une cabane d’inspiration géor­gienne Elle laisse entre-apercevoir un tapis per­san posé sur le sol.

Et c’est comme un rap­pel à ses nom­breux voyages contra­riés depuis deux ans par la pandémie.

Le créa­teur sug­gère ainsi com­ment la pan­dé­mie contra­rie notre liberté. Et il illustre com­ment ce cata­clysme modi­fie autant notre per­cep­tion des dépla­ce­ments que notre sta­tut de cita­dins.

Est donc pro­po­sée une sorte de jeu qui se pra­tique à l’aide d’immenses “cartes men­tales” sur plu­sieurs mètres.

A l’inverse et au fond de la gale­rie, deux murs peints et une quin­zaine d’œuvres (pho­to­gra­phies, huiles, aqua­relles, acry­liques et des­sins) créent un effet de dis­so­nance car en elles est sug­géré un appel à la liberté dans un monde qui en fut et reste encore par­tiel­le­ment privé.

Au sous-sol de la gale­rie, cinq pein­tures à l’huile monu­men­tales — cou­vertes de pro­jec­tions vidéo, avec un spectre lumi­neux qui oscille constam­ment entre le noir et la cou­leur — plongent les visi­teurs dans un uni­vers sai­sis­sant et chao­tique qui fait bas­cu­ler entre passé et pré­sent, rêve et réalité.

D’où dif­fé­rents moments et espaces d’’évanescence, d’apparition, de dis­pa­ri­tion.

L’artiste crée une fusion des per­cep­tions dans un tra­vail intros­pec­tif dont les fron­tières res­tent volon­tai­re­ment troubles.

jean-paul gavard-perret

Franz Acker­mann, A Range of Thoughts, Tem­plon — St. Lazare, Paris, du 14 mai au 16 juin 2022.